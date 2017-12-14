Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых переоцененных голливудских актеров и актрис, сообщает Медуза. В него вошли артисты, чей гонорар превышал доход от фильмов, в которых они снимались.

Оказалось, создатели картин переплачивали Брэду Питту, Дензелу Вашингтону и Ченнингу Татуму.

В 2017 году список возглавил Марк Уолберг. Журналисты подсчитали, что расходы на участие актера в различных фильмах примерно в четыре раза превысили предполагавшийся доход от сборов этих картин в кинотеатрах. Создателям фильмов с его участием Уолберг приносил 4,4 доллара на каждый выплаченный ему 1 доллар гонорара.

Второе место в этом списке занял Кристиан Бэйл. Фильмы с его участием приносят в среднем 6,7 доллара с каждого одного доллара гонорара. К примеру, на съемки картины "Обещание" было потрачено 90 миллионов долларов, однако его мировые сборы составили всего 10 миллионов.

На третьей строчке антирейтинга Forbes оказался Ченнинг Татум. Он принес компаниям 7,6 доллара за каждый доллар своего гонорара. Четвертое место за Дензелом Вашингтоном (10, 4 доллара).

Замыкает рейтинг Брэд Питт с 11,5 доллара на каждый выплаченный ему доллар гонорара.

Брэд Питт

Журналисты Forbes объяснили отсутствие в "убыточном" списке актрис тем, что даже самые высокооплачиваемые женщины в Голливуде часто зарабатывают меньше, чем их коллеги-мужчины.



Именно поэтому женщины редко достигают критической разницы между гонорарами и кассовыми сборами картин с их участием, пояснили авторы издания.

При составлении рейтинга учитываются гонорары и сборы трех фильмов актеров, выпущенных до 1 июня 2017 года. Работа в анимационных фильмах, а также лентах, вышедших в прокат менее чем на 2000 экранов, не учитываются.

В 2015 и 2016 года Forbes объявлял самым переоцененным актером Джонни Деппа.