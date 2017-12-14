По итогам конкурса «Бренд Года 2017», проводимым Национальным патентным центром республики, ЗАО «Спитамен Банк» получил Золотую Награду в номинации «Банковская Деятельность».



"Спитамен Банк" впервые участвует в данном конкурсе, и для компании это большая честь получить высокую награду среди четырех банков страны.

По словам организаторов конкурса, номинанты оценивались по узнаваемости бренда, которая должна была быть более 40%.



Самой главной наградой для Спитамен Банка прежде всего выступает доверие клиентов. Именно поэтому Спитамен Банк старается поддерживать высокий уровень обслуживания.

В банке исправно работает обратная связь с клиентами посредством всех доступных ресурсов.

На сегодняшний день Спитамен Банк доступен во всех социальных сетях, например, в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/spitamenbonk/) ежедневно специалист получает около 15 запросов по услугам банка, а также жалобы и предложения.

Ежемесячно один специалист контакт-центра (65-65) Спитамен Банка получает в среднем 700 звонков, время ожидания на проводе составляет не более 2 секунд, а все разговоры консультанта с клиентом записываются. Каждая жалоба, возникшая в любом из филиалов банка, решается индивидуально и моментально.



Невозможно не отметить активную вовлеченность банка в развитие и поддержание проекта по финансовой грамотности населения, который продолжает свою работу вот уже второй год. На протяжении всего этого времени еженедельно Спитамен Банк публикует ответы на самые распространенные вопросы касательно финансовой грамотности. Помимо прочего, каждый месяц специалисты отдела развития и обучения сотрудников проводят около 5 тренингов для разных слоев населения, в том числе и беженцев, где участники имеют возможность обсудить волнующие вопросы по теме финансовой грамотности населения.



Спитамен Банк выражает признательность за высокую оценку труда своей команды, а также благодарность всем своим клиентам за доверие и лояльность.



