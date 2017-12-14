ОАХК «Барки точик» в течение нынешнего года задолжала Сангтудинской ГЭС-1 почти 110 миллионов сомони (12,5 миллионов долларов). Таким образом, долг госэнергохолдинга перед российско-таджикской станцией перевалил за 763 миллиона сомони.

Задолженность «Барки точик» за поставленную электроэнергию на 14 декабря 2017 года составила 763,3 миллионов сомони, говорится на сайте ОАО «Сангтудинская ГЭС-1». На начало этого года энергохолдинг должен был станции 654,3 миллионов сомони.

«Барки точик» на данный момент является единственным покупателем вырабатываемой Сангтудинской ГЭС-1 электроэнергии. Получая электроэнергию, энергохолдинг, в свою очередь, обеспечивает ее передачу, распределение и продажу конечным потребителям.

Ранее ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» сообщило о своих намерениях по экспорту излишек вырабатываемой электроэнергии в сопредельные с Таджикистаном страны.

«В настоящее время ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» прорабатывает проекты по экспорту электроэнергии в сопредельные страны с энергодефицитными рынками, поскольку выход на внешние рынки является одним из стратегических направлений деятельности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1». Однако реализация возможностей по экспорту электроэнергии, помимо экономической эффективности, напрямую зависит еще и от политических интересов стран региона и их государств-доноров, а также от наличия межгосударственных линий электропередач. ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» заинтересовано в достижении договоренностей с руководством Республики Таджикистан, Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, а также ОАХК «Барки Тоджик» относительно экспорта электроэнергии вырабатываемой Сангтудинской ГЭС-1», - говорилось в пресс-релизе компании, опубликованном в августе этого года.

Комментируя намерений Сангтудинской ГЭС-1, в «Барки точик» подчеркнули, что экспорт вырабатываемой этой станцией электроэнергии в настоящее время невозможен из-за изолированного режима работы энергосистемы республики от Объединенной энергосистемы Центральной Азии.

Было отмечено, что График погашения накопленной задолженности «Барки Точик» перед Сангтудинской ГЭС-1 находится на завершающей стадии согласования. «Окончательное завершение согласования данного Графика будет выполнено после утверждения финансово-экономической модели деятельности ОАО «Сангтудинской ГЭС-1», а также рассмотрения Министерством финансов Республики Таджикистан условий поэтапного погашения накопленной задолженности ОАХК «Барки Точик» в рамках бюджетного процесса Республики Таджикистан», - говорилось в комментариях «Барки точик».

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