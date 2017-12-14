В Таджикистане наблюдается рост ищущих работу молодых людей, выпускников ВУЗов, училищ и возрастает число возвратившихся трудовых мигрантов, большая часть которых были выдворены из России. В то же время увеличивается число тех, кто не продлевает свои патенты, что говорит о том, что малый бизнес либо не может найти свою нишу на рынке, либо его не устраивают нынешние условия.

Группа экспертов предлагает правительству оперативно провести реформы.

Массово возвращающиеся мигранты, женщины и молодежь эта категория граждан, статус которых можно охарактеризовать как «социально-неустойчивые».

Эксперты уверены, если своевременно не обеспечить работой огромную армию работоспособного населения, то это приведет к увеличению уровня бедности в стране, увеличению безработных и соответственно к социальной напряженности. А с учетом, того, что численность трудоспособного населения в Таджикистане с каждым годом растет, то проблема требует оперативного решения.

Рабочая сила есть, работы нет

Исследования показывают, что ежегодно 40 тысяч человек пополняют ряды рабочей силы в Таджикистане, и, судя по всему, в стране не успевают оперативно создавать постоянные рабочие места, как правило, создаются лишь временные (сезонные) рабочие места.

Как показывает отчет Всемирного банка «Диагностика создания рабочих мест в Таджикистане: Стратегические направления по созданию рабочих мест», доля потенциальных предпринимателей, пытающихся начать свой бизнес, является очень низкой: всего 11,8%, что свидетельствует о значительных барьерах на пути предпринимательства, в первую очередь, налоговых.

Национальная ассоциация малого и среднего бизнеса (НАМСБ) Таджикистана предлагает безотлагательно провести реформу, которая коснется малого бизнеса и ввести понятие «само-занятой» и «семейный бизнес», пересмотреть, упростить и соответственно улучшить принципы выдачи патентов для малого предпринимательства и социально защитить малый бизнес.

Основанием для этого стал проведенный в очень сжатые сроки со стороны НАМСБ в партнерстве с Минфином, Маджлиси милли маджлиси намояндагон, Госкомитетом по инвестициям и управлению госимуществом, а также НПО, бизнес ассациаций и внешних консультантов, анализ налогообложения индивидуальных предпринимателей, действующих на основании патента и свидетельства, гарантии социальной защищенности.

Презентация анализа и соответствующих предложений для правительства Таджикистана состоялась 12 декабря в Душанбе.

Было отмечено, что, несмотря на устойчивую тенденцию снижения рождаемости, её уровень сохраняется на достаточно высоком уровне, обеспечивая высокие темпы роста численности населения и трудовых ресурсов.

Патент всему голова

Главным сигналом к безотлагательным действиям стала статистика увеличения количества ликвидированных индивидуальных предпринимателей в 2017 году и устойчивое увеличение этой цифры в течение нескольких лет. По официальным данным эта цифра превысила 200 тысяч в этом году, причем большая часть из них свернули деятельность в Душанбе и Согдийской области – 52 тысячи и 69 тысячи, соответственно.

Это уже говорит о том, что огромная армия работоспособного населения либо отправилась в трудовую миграцию, либо пополнила ряды неформальной рабочей силы или просто ушла в тень.

Глава Национальной ассоциации малого и среднего бизнеса Таджикистана Матлуба Ульджабаева. Asia-Plus

Снижение уровня потенциальных рисков в условиях жесткой межстрановой конкуренции на Евразийском пространстве, подталкивает руководства всех стран к принятию быстрых и конкретных шагов.

Значительная часть занятых вынуждены работать в неформальном секторе, отметилаглава Национальной ассоциации малого и среднего бизнеса Таджикистана Матлуба Ульджабаева.

«Фактически около 1,8 миллионов человек не относятся ни к числу занятых людей, ни к числу учащихся. Самый ценный ресурс страны - человеческий капитал – недоиспользуются. Решение возможно только через стимулирование указанной группы населения к самозанятости», - уверена она.

Ульджабаева говорит, что если дать лучшие условия малому бизнесу, тем, кто работает по патентам, то можно решить цепочку взаимосвязанных проблем – начиная от обучения детей в школах и университетах, до трудоустройства вернувшихся на родину мигрантов.

Именно молодежь составляет основную долю работоспособного населения, однако данные свидетельствуют о том, что только часть лиц, не занятых трудовой деятельностью официально признаны безработными, при этом доля молодежи в этой статистике увеличилась на 20,7%, а потребность предприятий в работниках уменьшается.

В 2014-2015 годы на рынок труда РТ вошли 84,9 тысяч человек из числа выпускников высших учебных заведений.

В результате соотношение между спросом и предложением рабочей силы на внутреннем рынке труда является несбалансированным. Часть трудового потенциала в основном молодежи и мужской части населения в поисках работы вынуждено находится на внешнем рынке труда, так как на внутреннем рынке потребность в рабочей силе во всех отраслях за период 2005-2015 годах снизилась на 46,1%.

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию составила 10 человек, которая выросла на 54% за период 2005-2016 годы. 26,5 тысяч из средних специальных учебных заведений, 20,8 тысяч из начальных профессиональных школ, 200,9 тысяч из средних общеобразовательных школ, 322,6 тысяч выпускников основных средних школ, 31,5 тысяч военнослужащих, уволенных из рядов Вооруженных сил. А также - 13,9 тысяч сокращенных работников из предприятий и 2,6 тысяч лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Эти факты свидетельствуют о том, что рынок труда в стране пока не имеет должных стимулов к расширению своей деятельности.

Безработных становится больше

Во время презентации было отмечено, что существует огромная социальная и экономическая значимость пересмотра правил налогообложения индивидуальных предпринимателей, действующих на основании патента и свидетельства

Тем более, что правительство Таджикистана разработало и приняло «Программу среднесрочного развития за 2016-2020 годы», «Национальную стратегию развития до 2030 года», в которых определены социальная и экономическая значимость предпринимательской деятельности, в том числе индивидуальных предпринимателей, действующих на основании патента или свидетельства.

Председатель Правления института Института «Открытое Общество» – Фонд Содействия Алмаз Сайфиддинов отметил, что экономика Таджикистана не способна на сегодняшний день создавать достаточное количество рабочих мест, та модель, которая существует в стране, не отвечает потребностям роста населения.

«Нехватка рабочих мест, как следствие, привела к увеличению объемов трудовой миграции и уже в течение более 17 лет наше молодое население мигрирует в Россию и в Казахстан для заработка, а денежные переводы стали основным источником доходов и экономического роста страны за последние десятилетия и это факт», - отметил он.

По его словам, значительная часть рабочей силы, а это примерно один миллион взрослых граждан трудоспособного возраста, или приблизительно 30% от рабочей силы, предпочла покинуть страну для поиска работы и/или получения более высокой заработной платы.

В Таджикистане наблюдается существенный рост граждан, ищущих работу, так как работу ищут не только вернувшиеся мигранты, а также родственники мигрантов из-за резкого падения размера денежных переводов.

Если большая часть молодых людей не смогут найти работу и иметь необходимый доход, как сказал эксперт, имеющаяся в стране «молодежная выпуклость» станет демографической бомбой немедленного действия.

Надо пересмотреть правила!

Для поисков путей выхода из данной проблемы, группа экспертов предлагают следующее:

Первое – это стимулирование безработных к самозанятости или созданию собственного бизнеса с помощью налоговых стимулов и сокращения или устранения административных сборов, предоставление льготных кредитов, и прочее.

Второе - стимулирование предприятий по созданию дополнительных рабочих мест с привлечением уязвимых слоев населения в сельской местности посредством налоговых стимулов, субсидий и льготных кредитов.

Третье - предоставление социальной поддержки уволенным мужчинам старше 50 лет и женщинам старше 40 лет до их повторного трудоустройства в гибкой форме.

Система стимулирования самозанятых и создающих дополнительные рабочие места существует в Армении, Республике Беларусь, Узбекистане, Грузии, Азербайджане и Кыргызстане. Отставание Таджикистана в принятии такой системы может негативно отразиться на сравнительных преимуществах страны. Конкуренция в Центрально-азиатском регионе в сфере бизнеса, производства товаров и экспорта, будет только расти. К примеру, Узбекистан, который в 2017 году ввел в стране десятки реформ для упрощения торговли и предпринимательства, и с 2018 года намерен продолжить эту практику, ставит Таджикистан в невыгодное положение.

Немного статистики

За период 2010-2015 годы, одновременно с ежегодным приростом населения наблюдается рост удельного веса населения в трудоспособном возрасте (15-63 лет для мужчин и 15-58 лет для женщин), которая, в общей численности населения, составляет 60,5%.

Показатель рождаемости остается высоким и число населения трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) возросло с 3,3 млн. человек в 2000 году, до 5,2 млн. в 2015 году.

Молодежь (в возрасте от 15 до 24 лет) имеет более слабые показатели в плане трудоустройства. Неактивная молодежь, т.е. лица, которые ни трудоустроены, ни посещают учебные заведения, составляет 40% от общей численности молодого населения, - это высокий показатель по международным стандартам.

Самозанятость среди молодежи составляет всего 5%. Самозанятость среди женщин составляет всего 7%.

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