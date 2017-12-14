Душанбинский футбольный клуб «Истиклол» получил золотую премию престижного конкурса «Бренд года», проводимого Министерством экономического развития и торговли РТ.

В столичном  гостиничном комплексе «Hyatt Regency Dushanbe» 13 декабря были подведены итоги республиканского конкурса на звание «Бренд года» -  «Пик славы», сообщается на сайте «Истиклол».

 В ежегодном конкурсе, который  проводится  Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан, приняли участие более 60 отечественных и зарубежных компаний. 

Победителям конкурса в различных номинациях были вручены дипломы лауреатов, бронзовые, серебряные и золотые премии «Бренд года».  Футбольный клуб «Истиклол» (Душанбе), который в этом году отметил десятилетний юбилей,  получил золотой приз «Бренд года»  в номинации «Спорт, красота и здоровые».

 В церемонии награждения приняли участие представители государственного и частного сектора, международных организаций. Целью данного конкурса является поощрение и стимулирование компаний в использовании и продвижении своего бренда. Победители проходили строгий отбор, конкурсное жюри оценивало заявки и анкеты участников, в которых отражались  показатели участников, а также их деятельность в республике (проекты, благотворительность, вклад в развитие отрасли).