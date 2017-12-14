Душанбинский футбольный клуб «Истиклол» получил золотую премию престижного конкурса «Бренд года», проводимого Министерством экономического развития и торговли РТ.

В столичном гостиничном комплексе «Hyatt Regency Dushanbe» 13 декабря были подведены итоги республиканского конкурса на звание «Бренд года» - «Пик славы», сообщается на сайте «Истиклол».

В ежегодном конкурсе, который проводится Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан, приняли участие более 60 отечественных и зарубежных компаний.

Победителям конкурса в различных номинациях были вручены дипломы лауреатов, бронзовые, серебряные и золотые премии «Бренд года». Футбольный клуб «Истиклол» (Душанбе), который в этом году отметил десятилетний юбилей, получил золотой приз «Бренд года» в номинации «Спорт, красота и здоровые».

В церемонии награждения приняли участие представители государственного и частного сектора, международных организаций. Целью данного конкурса является поощрение и стимулирование компаний в использовании и продвижении своего бренда. Победители проходили строгий отбор, конкурсное жюри оценивало заявки и анкеты участников, в которых отражались показатели участников, а также их деятельность в республике (проекты, благотворительность, вклад в развитие отрасли).