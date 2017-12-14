К 20 годам лишения свободы приговорен 45-летний житель Гиссарского района Фатулло Тураев за бандитизм, разбой, вымогательство и членство в вооруженной группе.

Тураев признан виновным Военным судом Душанбинского гарнизона.

Судом установлено, что в 1998 году, являясь военнослужащим, Фатулло Тураев добровольно вступил в ряды вооруженного формирования под предводительством Мурода Бозорова, орудовавшего на территории Гиссарского района и совершил в составе банды ряд тяжких преступлений.

«В частности, они совершали грабежи, вымогали деньги и имущество, избивали и причиняли вред здоровью. Например, он и еще несколько членов банды ворвались в дом местного жителя И. Неъматова угрожая огнестрельным оружием требовали деньги. Забрав 600 долларов США, видеокамеру «Панасоник-3500» (оценивается в 1100 долларов США) и видеомагнитофон «Sony» (250 долларов США), золотые украшения, они избили и отрезали ухо главе семьи. Общий ущерб оценен в 3604 долларов США» сообщил «АП» заместитель председателя Военного суда Душанбинского гарнизона Хусрав Давлатзода.

Он также сообщил, что банду возглавлял некий Мурод Бозоров.

«Долгое время Фатулло Тураев был в розыске и только в мае 2017 года был задержан и привлечен к ответственности. Судом он признан виновным по трем статьям УК РТ: 186 ч. 2 (бандитизм), 249 ч. 4 (Разбой) и 250 ч. 4 (Вымогательство) и приговорен к 20 годам лишения свободы».