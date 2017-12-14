Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода вновь подчеркнул основополагающую позицию страны относительно вопроса Палестины и Израиля в ходе выступления на внеочередном заседании глав стран-членов Организации исламского сотрудничества «Единые меры для сплочённости по Иерусалиму» 13 декабря в Стамбуле.

В своём выступлении Расулзода также акцентировал внимание на значимости солидарности международного сообщества и справедливое всеобъемлющее решение данной проблемы, сообщает департамент информации МИД РТ.

Напомним, 8 декабря МИД Таджикистана распространил заявление, в котором выразил озабоченность в связи с инициативой США о переносе посольства Вашингтона из Тель-Авива в Иерусалим, и считает, что данное решение создаст на Ближнем Востоке новые проблемы, связанные с безопасностью и религиозными противостояниями.

Опираясь на соответствующую резолюцию Генассамблеи ООН, МИД Таджикистана подчеркивает, что Иерусалим принадлежит всем религиям и объявление его городом одной нации или религии противоречит международным договоренностям.

«Инициатива США внесет серьезную брешь в старания многих стран мира по достижению мира между Палестиной и Израилем», - говорится в заявлении.

МИД Таджикистана выражает надежду на то, что все заинтересованные стороны воздержатся от действий, который нанесут урон миру и стабильности в регионе, и будут стремиться к мирному и справедливому решению проблем Палестины и Израиля в рамках международного права.

Между тем, Организация исламского сотрудничества (ОИС) на внеочередном саммите признала Восточный Иерусалим столицей Палестины и призвала другие страны поступить так же, сообщает Газета.ру. Саммит ОИС прошел в Стамбуле, его инициатором выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его мнению, страны, до сих пор не признавшие Палестинское государство, должны сделать это и добиться, чтобы оно было полноценно представлено в дипломатической сфере.

Заявление ОИС - это ответ на решение главы США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Выступая на открытии саммита, Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством», а заявление Трампа - незаконной попыткой США еще и вознаградить Израиль за проводимую им политику террора.

«Этот шаг президента США является попыткой наказать палестинский народ, который десятилетиями противостоит оккупационной политике Израиля. Израиль - государство, проводящее политику террора. Военные-террористы хватают детей и отправляют в тюрьму», - негодовал турецкий лидер.

На саммите были и призывы применить политические и экономические санкции в отношении США и всех стран, признающих Иерусалим израильской территорией. Правда, эти идеи повисли в воздухе и на бумагу не попали. В итоговом коммюнике решение Вашингтона охарактеризовали как «намеренный подрыв всех усилий по установлению мира, стимул для распространения экстремизма и терроризма и угрозу международному миру и безопасности».

«Если США не отзовут незаконное решение, то они будут нести ответственность за его последствия.

Решение США означает нарушение прав палестинского народа. Эта страна должна прекратить посредническую роль в палестино-израильском конфликте», — говорится в документе.

Организация исламского сотрудничества также призвала все мусульманские страны объединить усилия, чтобы противостоять одностороннему решению США, которое отвергло большинство стран мира.

Несмотря на все эти громкие заявления, эксперты довольно скептически оценили итоги прошедшего саммита. По мнению научного сотрудника Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИДВ РАН Ильшата Саетова, встреча ОИС вряд ли даст серьезный практический результат, отмечает издание.

«Организация исламского сотрудничества не является органом, уполномоченным принимать решения вроде применения санкций в отношении США. На саммите члены организации только выразили свою позицию», — пояснил эксперт. По его словам, Эрдоган инициировал саммит ОИС, прежде всего с целью показать, что Турция — лидер исламского мира и «защитница» Палестины. «Но все это больше риторика», - заключил Саетов.

Палестино-израильский конфликт резко обострился после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и перенесет туда американское посольство, которое сейчас находится в Тель-Авиве.

Уже на следующий день после заявления Трампа глава правящей в секторе Газа исламистской группировки ХАМАС Исмаил Хания призвал к началу новой интифады. «Мы должны начать интифаду перед лицом сионистского врага. Она не прекратится вплоть до освобождения Иерусалима и Западного берега», — заявил Хания в ходе своего выступления в Газе 7 декабря.

Тогда же ХАМАС объявила «День гнева» — начались массовые протестные акции палестинцев, произошли столкновения демонстрантов с израильскими военнослужащими.

8 декабря из сектора Газа по Израилю были запущены ракеты — Израиль в долгу не остался и атаковал военные объекты в секторе Газа. В результате погибли двое палестинцев, десятки человек получили ранения.

Накануне саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле ХАМАС официально объявила о начале третьей палестинской интифады.

Вопрос о статусе Иерусалима — один из ключевых в палестино-израильском конфликте. В этом городе находятся святыни, важные как для христиан и мусульман, так и для иудеев.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus