Вопросы расширения взаимодействий между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также развития торгово-экономического, инвестиционного, финансово-банковского, транспортного, энергетического сотрудничества рассмотрели участники третьего заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое прошло 12 декабря в Абу-Даби.

Таджикскую делегацию возглавил председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Файзиддин Каххорзода. Сопредседателем Комиссии со стороны ОАЭ выступил заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Мухаммад Шариф Ал-Саид.

Стороны также рассмотрели возможности углубления двухсторонних связей в сфере безопасности, образования, туризма и вопрос создания совместного Инвестиционного фонда и Совета предпринимателей Таджикистана и ОАЭ, сообщили «АП» в Госкомитете по инвестициям и управлению госимуществом РТ.

По итогам встречи подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной деятельности между правительством РТ и правительством ОАЭ.

На полях заседания также состоялось встреча Файзиддина Каххорзода с заместителем главы Фонда Абу - Даби по развитию Халифом ал - Кубайси, на которой обсуждены вопросы финансирования реабилитации автодороги Куляб - Калаи Хумб (участков A и F), а также дальнейшее сотрудничество в реализации приоритетных инвестиционных проектов Таджикистана.

Накануне, 13 декабря, в рамках заседания Межправкомиссии состоялся форум деловых кругов Таджикистана и ОАЭ. В нем приняли участие 30 таджикских и 40 арабских предпринимателей, а также делегация Торгово-промышленной палаты Абу-Даби. На встрече предпринимательским кругам ОАЭ были представлены инвестиционные возможности Таджикистана.

Согласно официальным статистическим данным, двухсторонний торговый оборот между Таджикистаном и ОАЭ за 10 месяцев этого года составил чуть более 35 миллионов долларов, что на 4,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.