Завершился очередной сезон в профессиональной футзальной лиге Таджикистана. Победителем чемпионата стал душанбинский клуб "ДИСИ Инвест". Команда «Сипар» из Худжанда завоевала «серебро», у кулябского «Равшана» – «бронза».

Победитель чемпионата профессиональной футзальной лиги, «ДИСИ Инвест» получил право представлять Таджикистан на клубном чемпионате Азии в следующем году. Для столичной команды это четвертый чемпионский титул подряд, сообщает сайт Федерации футбола Таджикистана. В 28 сыгранных матчах завершившегося сезона футзалисты «ДИСИ Инвеста» одержали 26 побед и лишь в двух поединках потерпели поражения, набрав при этом 78 очков.

Серебряные медали чемпионата впервые выиграл худжандский «Сипар». Подопечные Пайрава Вохидова в 28 проведенных играх набрали 65 очков, одержав при этом 21 победу, 2 встречи свели вничью и в еще 5 матчах потерпели неудачу.

Сразу две команды – кулябский «Равшан» и столичная «Соро компания» по итогам чемпионата набрали одинаковое количество очков – по 55. Однако за счет личных встреч (3 победы у «Равшана» и лишь одна – у «Соро») кулябская команда, которая в этом году дебютировала в профессиональной футзальной лиге Таджикистана, стала обладателем бронзовых наград. К этому успеху «Равшан» привел главный тренер Гайратали Мирахмедов.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал игрок «Равшана» Шоди Муродов, в активе которого 46 забитых мячей. Всего на два мяча от лучшего голеадора сезона отстал игрок истаравшанской команды «Садовая» Баходур Ходжаев. В его активе 44 гола. Замкнул тройку лучших снайперов сезона Бехруз Сангинов («Садовая»), отметившийся 43-мя мячами. Далее в списке бомбардиров идут - Сиёвуш Каюмов («Соро компания») – 34 мяча, Умед Кузиев («ДИСИ Инвест») – 33 мяча, Собирджон Гуляков («ДИСИ Инвест»), Фируз Сангов («Соро компания») – по 32 мяча.

Прошедший сезон получился результативным. Всего в завершившемся чемпионате было забито 1288 мячей.