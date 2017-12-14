Глава столичной ячейки Компартии Таджикистана Субхон Сафиаллоев подозревается в мошенничестве.

Его уже допрашивали в антикоррупционном ведомстве страны, сообщил «АП» источник в правоохранительных структурах страны.

Согласно сообщению источника, Сафиаллоев с телефона правительственной связи высокопоставленного государственного чиновника и от его имени позвонил в одно из государственных учреждений и попросил оказать финансовую помощь для лечения одной больной женщины - супруги своего знакомого.

«Госучреждение выделило для лечения женщины 10 тыс. сомони, деньги с кассы учреждения лично получил сам Сафиаллоев. Однако потом выяснилось, что больной женщины вообще не существует», - отметил источник, подчеркнув, что Сафиаллоев вернул полученную сумму.

На сегодняшний день Субхон Сафиаллоев находится на свободе, но в его отношении ведется следствие.

Полномочия Сафиаллоева в городском маджлисе народных депутатов досрочно прекращены.

Сафиаллоев с 1998 года является главой душанбинской организации Компартии Таджикистана. В марте 2015 года он был избран депутатом столичного маджлиса от городского избирательного округа округ №20, как первый секретарь Душанбинского комитета Коммунистической партии Таджикистана.

«АП» не удалось связаться с Сафиаллоевым, а в Компартии РТ отказались от комментариев.

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