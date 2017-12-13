К мирному урегулированию вопроса Палестины и Израиля призвал министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов в ходе своего выступления на внеочередном заседании министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

Заседание проходило под названием «Единые меры для сплочённости по Иерусалиму», сообщает департамент информации МИД РТ.

Сироджиддин Аслов подчеркнул основополагающую позицию страны относительно статуса города Иерусалим на основе международных решений.

Заседание ОИС МИД РТ

Ранее МИД Таджикистана выразило озабоченность заявлением США о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Как отмечалось в заявлении МИД, «такое решение приведет к обострению политической ситуации на Ближнем Востоке и вокруг региона».

МИД РТ считает, что на основании резолюции Генассамблеи ООН, «Иерусалим является городом трех религий, и принудительное отношение Иерусалима к одной религии или одному народу противоречит международным законам».

МИД Таджикистана также выразило надежду, «все заинтересованные стороны воздержаться от шагов, мешающих мирному урегулированию ситуации в регионе, и приложат все усилия для объективного и справедливого решения противоречий между Палестиной и Израилем на основе международного права».

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась, после того президент США Дональд Трамп заявил, что «США признают Иерусалим столицей Израиля и намерены перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим».