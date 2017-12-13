Сегодня в Исмаилитском Центре Душанбе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 81-му дню рождения Его Высочества Принца Карима Ага Хана IV – Имама (духовного лидера) исмаилитов мира.

На праздновании «Мавлуди Муборак» (так называют исмаилиты день рождения своего духовного лидера) выступили известные таджикские исполнители - Шухрат Сайнаков и Фируз Паллаев.

Для исмаилитской общины день рождения Имама – не просто официальное торжество, это праздник, который отмечается в каждом доме. В этот день принято поздравлять и благословлять друг друга, накрывать богатый стол, делать добрые дела.

Этот день отмечается как праздник во всех исмаилитских общинах мира.

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Шах Карим ал-Хусейн Ага Хан IV является 49-м наследным имамом мусульман-исмаилитов. Его считают прямым потомком Пророка Мухаммеда по родственной линии его кузена и зятя Али, первого имама и его жены Фатимы, дочери Пророка. Его Высочество Ага Хан стал имамом 11 июля 1957 года в возрасте 21 лет, унаследовав престол своего деда - сэра Султана Мухаммада Шаха Ага Хана. Шах Карим ал-Хусейни - сын принца Али Хана и принцессы Таджудавла, родился 13 декабря 1936 года в Женеве. Раннее детство прошло в Найроби (Кения), он учился в школе Ле Рози Швейцарии, затем в Гарвардском университете. Живет около Парижа в замке Аглемонт. У него три сына и дочь.

Возглавив Имамат в 1957 году, Ага Хан на протяжении вот уже 60 лет заботится о благополучии всех мусульман-исмаилитов мира, которые составляют более 20 миллионов человек и проживают в 25 странах, в основном, в странах Африки и Азии, в том числе Пакистане, Афганистане, Таджикистане и Иране. Большие общины есть также в США, Канаде и Великобритании.

Наиболее крупная община исмаилитов находится в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана.

Королева Великобритании Елизавета II присвоила Ага Хану титул Его Высочество, а шахиншах Ирана Мухаммад Реза Пехлави — титул Королевского высочества.

Американский журнал Forbes ежегодно включает Ага-Хана в список самых богатых королевских особ в мире, его состояние оценивается в 800 миллионов долларов. Глава исмаилитов ежегодно участвует в большом количестве благотворительных проектов по всему миру. Подразделения Организации Ага Хана по развитию занимаются финансированием проектов по строительству школ, больниц и других объектов в странах, где проживают общины исмаилитов.

Его Высочество Ага-Хан IV трижды посещал Таджикистан - в 1995, 1998 и 2011 годах. По некоторым данным, весной 2018 года планируется его очередной приезд в нашу страну.