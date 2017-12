An average annual growth of China’s direct investment in Tajikistan rate for the last 5 years has amounted to 55 percent, says the Eurasian Development Bank (EDB) report, EAEU and Eurasia: Monitoring and Analysis of Direct Investments 2017.

