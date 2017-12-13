В Узбекистане работодателей обязали резервировать рабочие места для граждан, которые нуждаются в социальной защите, испытывают затруднения в поиске работы и не способны на равных условиях конкурировать на рынке труда.

Положение об этом вводится в действие с 1 апреля 2018 года – согласно постановлению правительства от 5 декабря, передает ИА "Фергана".

Рабочие места резервируются для следующих категорий граждан:

- одинокие и многодетные родители, имеющие детей в возрасте до 14 лет и детей-инвалидов;

- недавние выпускники общих средних и средних специальных, профессиональных образовательных учреждений, а также окончившие вузы на грантовой основе (за счет госбюджета);

- отслужившие в мобилизационном призывном резерве и уволенные со срочной военной службы;

- инвалиды и лица предпенсионного возраста (мужчины 58-60 лет, женщины 53-55 лет);

- освобожденные из мест лишения свободы или подвергавшиеся принудительным мерам медицинского характера по решению суда;

- жертвы торговли людьми, то есть те, кто, как поясняет Положение, «пострадал от принудительного труда или услуги, рабства или обычая, сходного с рабством, эксплуатации проституцией другим лицом или других форм сексуальной эксплуатации, подневольного состояния либо изъятия органов или тканей человека».

О проекте постановления «Фергана» сообщала в октябре. В итоговом документе информация немного конкретизирована. В частности, резервировать рабочие места для указанных выше категорий граждан будут обязаны организации всех форм собственности, численность работников в которых составляет более 20 человек. Количество резервируемых вакансий должно составлять до 10% от среднесписочной численности работников, в том числе не менее 3% будут предназначены для лиц с инвалидностью.

Конкретное количество выделенных мест будет устанавливать специальная комиссия в составе не менее семи человек во главе с заместителями хокимов (глав администраций) районов. Нуждающимся должны будут предоставлять работу, соответствующую их профессиональной подготовке или не требующую специальной квалификации. Резервирование сезонных и временных рабочих мест не допускается.

За невыполнение решения хокима по резервированию рабочих мест и необоснованный отказ в приеме на работу представителей нуждающихся категорий должностное лицо организации может быть привлечено к административной ответственности. Для работодателей, зарезервировавших рабочие места сверх установленного количества, хокимы могут установить какие-либо льготы.

Напомним, что 5 декабря премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подписал также постановление о привлечении органов самоуправления граждан (махаллинские комитеты), Союза молодежи и Комитета женщин к трудоустройству безработных. За каждого трудоустроенного по правилам гражданина власти обещают платить.

По данным Госкомитета по статистике на сентябрь 2017 года, уровень безработицы в Узбекистане составляет 5,4%, не трудоустроенными официально считаются 765,3 тысячи человек.