Софья Касымова, учительница средней школы №21, которая ударила школьницу, получила выговор.

«Учительница Софья Касымова много лет работает учителем. Она дала пощечину школьнице 8 класса Мохчехре Бокиевой по причине того, что она нарушала порядок в классе, тем самым срывая урок. Преподавательница не сдержалась, дала пощечину ученице и потребовала, чтобы она пересела на последнюю парту», сказал «АП» начальник управления дошкольного и среднего образования министерства образования и науки РТ Абдуджаббор Алиев.

По его словам, Софья Касымова получила выговор от руководства школы и от Минобразования и науки страны, а ученица, нарушившая порядок, получила предупреждение.

В начала декабря в соцсетях появилось видео, на котором видно, как учительница ударила школьницу. Действие происходит на уроке в одном из классов средней общеобразовательной школы №21 города Душанбе.

Данное видео появилось на видеохостинге instagram, а затем было выложено в соцсети Фейсбук и вызвало резонанс пользователей.