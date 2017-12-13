Экс-лидера «Таджикские трудовые мигранты» Каромата Шарипова вчера, 12 декабря, выдворили из России. Это произошло сразу же после того, как Московский областной суд отставил без изменения прежнее постановление суда первой инстанции, согласно которому он был признан виновным в нарушении законодательства РФ и должен был быть выдворен из России. Заседание, кстати, проходило без присутствия самого Шарипова, который в это время находился в Центре временного содержания в Егорьевске.

На сайте организации «Таджикские трудовые мигранты» отмечается, что сразу после вынесения решения о выдворении бывшего руководителя ликвидированного движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромата Шарипова судебные приставы приехали в ЦВСИГ в городе Егорьевск, где содержался Шарипов с момента задержания, и под конвоем, в наручниках сопроводили Шарипова в аэропорт «Домодедово».

Сообщается, что Шарипов был отправлен в Таджикистан самолетом Москва-Куляб. При этом, отмечается на сайте, авиабилет был приобретен заранее.

«Каромату Шарипову не была оказана врачебная помощь, в которой он на тот момент нуждался. И не была предоставлена возможность увидеть семью: жену и детей. В ходе заседания судья заявил о том, что для воссоединения семьи члены семьи Каромата Шарипова вслед за ним могут ехать на историческую родину, в Таджикистан», - отмечается в сообщении.

Между тем, в аэропорту Куляба "АП" сообщили, что, действительно, Каромат Шарипов был в списке прибывших из Москвы рейсом 957 авиакомпании "Сибирь" пассажиров. Самолет приземлился в аэропорту Куляб в три часа ночи. О местонахождении Каромата Шарипова в настоящее время ничего не известно.

Напомним, решение о выдворении бывшего руководителя ликвидированного движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромата Шарипова было принято 12 декабря Люберецким судом.

Вчера апелляционная жалоба защитника прав мигрантов была отклонена Мособлсудом.

В то же время один из адвокатов Шарипова Александра Медведева в своем аккаунте в Фейсбук отмечает, что решение было неожиданным и идет вразрез с мировой судебной практикой.

«В тоже время Мособлсуд создал новый прецедент в российской судебной практике по признанию военнослужащих Объединенных Вооруженных Сил СНГ не приобредшими гражданство РФ по инициативе государственных органов. Фактически поставлены вне закона огромное количество ветеранов и военнослужащих Российской Федерации, отдававших долг родине в 1992 году за пределами наших границ. И этот факт уже не касается непосредственно личности Шарипова. Поставлена под вопрос легитимность службы в рядах нашей армии значимого количества военнослужащих», - пишет она.

Шарипов: я никогда не имел гражданства Таджикистана

«Так как при поступлении на военную службу паспорт гражданина СССР изымался, то единственным документом, удостоверяющим мою личность, служило удостоверение офицера Вооруженных сил СССР, затем – России. На удостоверении офицера ВС РФ, выданном на основании Постановления Верховного совета РФ от 17.07.1993 г., стояла «красная печать» с формулировкой «гражданин РФ». На основании данного документа и моей послужной карточки 16 июня 1999 года Ельнинским РОВД Смоленской области был выдан паспорт гражданина России», - пояснил Каромат Шарипов на сайте tajmigrant.com.

Далее он пишет, что в 2008 году, по достижении 45- летнего возраста, обратился в УФМС России по Смоленской области для замены паспорта гражданина Российской Федерации и 11.07.2008 получил новый паспорт.

Между тем скандально известный российский журналист Олег Лурье пишет, что Шарипову удалось получить российское гражданство благодаря мошенничеству. «У него, действительно, было удостоверение личности военнослужащего СССР, в которое он умудрился вписать данные и организовать печати, подтверждающие то, что он служил в разных местах на территории России. Он предъявил это удостоверение и на его основе обманным путем получил российское гражданство и паспорт», - заявляет он на своей страничке в ЖЖ.

Подробно о том, кто такой Каромат Шарипов, чем он известен и почему его решили выдворить из России, читайте в свежем номере газеты "Asia-Plus", который выйдет уже завтра, 14 декабря.