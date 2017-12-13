МВД России запланировало с 1 июля 2019 года ввести обязательную дактилоскопию и фотографирование для всех иностранных граждан, въезжающих в России более чем на месяц. Об этом сообщили в пресс-центре министерства, отвечая на соответствующий запрос ТАСС, сообщается на сайте Мigranto.ru.

В МВД отметили, что сейчас разрабатывается соответствующий законопроект.

«Проект федерального закона направлен на совершенствование механизма обеспечения надлежащего контроля за временным пребыванием иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, а также выявления лиц, в отношении которых установлены ограничения въезда в Российскую Федерацию. Введение новой процедуры планируется с 1 июля 2019 года», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-центре, законопроектом предусматривается, что иностранец, въехавший в Россию в безвизовом порядке, обязан в течение семи рабочих дней по истечении 30 дней со дня въезда в РФ уведомить МВД о своем временном пребывании в стране.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев, выступая на «правительственном часе» в Госдуме сообщил, что ведомство планирует сделать обязательным дактилоскопию и фотографирование для всех иностранцев, въезжающих в Россию без виз на срок более 30 дней.

Сейчас дактилоскопия обязательна в том случае, если иностранец получает патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство.