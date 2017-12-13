Научный сотрудник Института экономики и демографии Академии наук Таджикистана Фозил Фатхуллоев, опубликовавший в социальных сетях (Фейсбуке) оскорбления в адрес классика таджикско-персидской поэзии Мирзо Абдулкодира Бедиля, попросил прощения у всех жителей республики и по собственному желанию уволился с занимаемой должности, об этом сообщает Академия наук Таджикистана.

АН РТ подчеркивает, что "мировоззрение таких молодых людей, как Ф. Фатхуллоев, свидетельствует о том, что они несут ненависть к истории и культуры своего народа".

Согласно распространенной информации, 5 декабря текущего года в Академии наук Таджикистана состоялось научное собрание, посвященное творчеству классика поэзии Бедиля. В нем участвовал и Фатхуллоев. После собрания он на своей страничке в Фейсбкуке написал, что в 21 веке такие люди. как Бедиль, со своей поэзией не могут помочь народу.

«Кого признают в мире - Александра Дюма или Бедиля, Артура Конан Дойля или Бедиля, Гарри Потера или Бедиля? Бедиль также не является звездой Голливуда», - написал он.

"Если сегодня народу будут навязывать Бедиля, то общество скатится назад", - написал он.

В Академии наук сообщили, что Фатхуллоев также в посте уверяет, что во время научного мероприятия он не спал, а играл в шахматы, отмечает АН РТ в своем сообщении.

"Я горжусь, что Бедиль мне даже не нужен в качестве туалетной бумаги", - написал он.

Однако "АП" не удалось найти в Фейсбуке страничку Фозила Фатхуллоева, и пост, за который он поплатился рабочим местом.

Зато на сайте "Ахбор.сом" появились фотографии, как утверждается, участников той самой конференции.

Мирзо Абдулкодир Бедиль - персоязычный поэт и мыслитель таджикского происхождения. Представитель индийской школы персидской поэзии. Родился 1644 году в Азимабаде (Бенгалия) (из английских источников в Кабуле, Афганистан) в семье военнослужащего. С 1685 года до самого конца жизни (1721) жил в Дели. Выступал за объединение Индии. Его предки переехали в Индию с войсками и сторонниками внука Тимура — Бабура. Его отец (Мирза Абдулхолик) принадлежал к роду барласов и слыл образованным человеком своего времени. Мать Бедиля принадлежала к потомкам иранцев, которые в X-XI вв. переехали из Нишапура в Дели, где был создан Делийский султанат, и была, по некоторым источникам, прямым потомком Амира Хосрова Дехлави.