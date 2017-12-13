В Нью-Йорке раскрыта крупная мошенническая схема в области здравоохранения, ущерб от которой составил около 150 миллионов долларов. Американский суд на прошлой неделе предъявил официальное обвинение уроженке Самарканда Кристине Мирбабаевой, ее мужу Александру Копенкину и матери Ирине Федоровой. Всех троих вывели в наручниках из многомиллионного пентхауса в Бруклине.

Преступной группировке, членами которой были выходцы из стран бывшего СССР, в частности, из Узбекистана, предъявлено обвинение в хищении 146 миллионов долларов у государственных страховых компаний США.

На странице Кристины Мирбабаевой в социальной сети «Одноклассники» написано, что в 1997 году она окончила среднюю школу №30 в Самарканде, а в 2001 году – Самаркандский государственный институт иностранных языков.

Данная преступная группировка под руководством 35-летней Мирбабаевой, как сообщает прокуратура Бруклина, состояла по меньшей мере из 20 лиц и 14 корпораций и осуществляла свою деятельность с января 2015 года по ноябрь нынешнего года.

Среди участников преступной схемы есть четыре врача, в частности, 61-летний кардиолог Департамента полиции Нью-Йорка и узбекистанец Сухроб Кабилов.

Члены преступной группировки «охотились» за потенциальными пациентами среди бездомных бруклинцев, в бесплатных столовых для бедных и центрах по трудоустройству. Они платили малообеспеченным бруклинцам, имеющим страховые карты Medicaid или Medicare, по 40 долларов наличными, и отводили их в знакомые клиники, входящие в мошенническую схему.

Прокуратура Бруклина обнародовала фотографии членов преступной группировки под руководством уроженки Самарканда Кристины Мирбабаевой.

В свою очередь, в клиниках у пациентов записывали номера страховых карт, просили их пройти совершенно ненужные им процедуры, после чего номера записанных страховых карт многократно использовали для получения денег за медобслуживание. За каждую расшифровку фиктивных анализов, сделанных пациентам, врачи данных клиник получали по 50 долларов наличными.

Один из врачей – Роберт Ваккарино за период менее чем два года написал 8 тысяч расшифровок фиктивных анализов и заработал почти 1 миллион 400 тысяч долларов.

​«Поддавшиеся алчности эти люди, охотились за самыми уязвимыми слоями населения для того, чтобы в основном покупать себе сумки Chanel», – сказал говоря об образе жизни Кристины Мирбабаевой прокурор Бруклина Эрик Гонсалес, предъявивший членам данной преступной группировки обвинения по 878 пунктам.

По словам Гонсалеса, Кристина Мирбабаева, являвшаяся поклонницей сумок французского бренда Chanel, часто хвасталась в соцсетях своей роскошной жизнью.

По данным прокуратуры, стоимость каждой изъятой у Мирбабаевой сумки составляет 6,5 тысяч долларов, одна бутылка виски – 6 тысяч долларов. Сама уроженца Самарканда проживала в пентхаусе стоимостью 3,25 миллиона долларов.

Сообщается, что в доме руководителей преступной группировки были обнаружена драгоценности и 700 тысяч долларов наличными, которые хранились в коробках из-под обуви. Сама Мирбабаева была взята под арест.

Прокуратура Бруклина заморозила более 130 банковских счетов в разных странах мира, принадлежавшие членам преступной группировки.

​Если предъявленные членам преступной группировки обвинения подтвердятся в суде, то им грозит до 25 лет тюремного заключения.