Посольством Республики Таджикистан в Швейцарской Конфедерации с целью привлечения иностранных туристов, а также представления Таджикистана в стране пребывания, была организована презентация туристических возможностей нашей страны.

Для участия в презентации был приглашён известный в Швейцарии велосипедист Клод Марталер, который несколько раз посетил Таджикистан на велосипеде, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Марталер представил зрителям документальный фильм об одном из своих путешествий в Таджикистан.

Сотрудники посольства также рассказали о туристических возможностях и о политике развития туризма в стране участникам презентации и распространили информационные брошюры о Таджикистане.