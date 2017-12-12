Накануне на сервисе для анонимных публикаций Telegraph (telegra.ph) появился пост о том, что кыргызстанка Гулнура Жалилова обратилась в кризисный центр "Сезим". Женщина заявила, что боится мужа. Она тревожится за свою жизнь и жизнь своих детей.



Это заявление можно было бы расценивать как обычное доказательство существования домашнего насилия, если бы не одно "но". Гулнура Жалилова - официальная супруга экс-муфтия Кыргызстана Чубака ажы Жалилова, который недавно объявил, что взял вторую жену.



Чего боится Гулнура Жалилова, чем известен ее муж, и как влияют на Кыргызстан высказывания религиозного деятеля - в материале нашего партнера "Открытая Азия онлайн".

"Я боюсь!"

Человек, который сообщил, что Гулнура Жалилова обратилась в кризисный центр, прикрепил к своему посту снимки письменного заявления. "Она пишет, что боится. Боится за свою жизнь и жизнь детей, потому что муж грозится отравить детей, и у него есть пистолет. Она не хочет, чтобы он приходил в дом, где она живет с детьми, но готова согласиться, чтобы он видел детей один раз в месяц. Она просит помощи у компетентных органов. Также она пожаловалась сотрудникам центра, что у нее нет денег, чтобы кормить детей", - пересказал смысл заявления автор поста.

Центр "Сезим" немедленно отреагировал на эту публикацию, официально заявив, что никакую информацию по этому поводу не передавал журналистам и блогерам. "Конфиденциальность является одним из основных принципов работы нашего центра, мы очень уважаем право каждого обратившегося к нам человека на сохранение конфиденциальности и глубоко ценим то доверие, которое нам оказывают наши клиенты. И никогда за все годы нашей деятельности не отступали от этих принципов. И это касается нынешней ситуации", - подчеркивалось в сообщении.

Кризисный центр "Сезим" был открыт в Кыргызстане в 1998 году. Деятельность центра направлена на продвижение гендерного равенства,искоренение дискриминации по половому признаку и защиту прав женщин / девочек и членов их семей от гендерного, семейного насилия и торговли людьми. Центр оказывает правовую, психологическую и социальную помощь пострадавшим от гендерного, семейного насилия и торговли людьми. Кроме того, центр предоставляет временное безопасное жилье пострадавшим женщинам.

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Отреагировали и милиционеры, которые установили, что Гулнура Жалилова действительно обращалась в "Сезим" и действительно беспокоится за жизнь своих детей. "Данное заявление было зарегистрировано, начато рассмотрение дела", - отметили в ГУВД Бишкека.

Слишком много скандалов

Это не первый инцидент, связанный с именем Чубака ажы Жалилова. Так, в 2012 году его обвинили в неуплате налогов с хаджа. ГКНБ возбудил уголовное дело. "Фонд "Вакф" был создан при муфтии Чубаке ажы Жалилове. Генеральным директором фонда был назначен Базарбай Темишев. Так как фонд не был зарегистрирован как религиозная организация, по закону должны были быть произведены налоговые отчисления от заработных плат "ажы-башчы" (кураторов групп паломников) в 2011 году. Они остались неуплаченными и вместе с набежавшей пеней составили порядка 8 миллионов сомов", - сообщал тогда ГКНБ.



Однако суды всех трех инстанций не нашли состава преступления в действиях Жалилова. Налоги, которые должны были поступить в бюджет, просто списали. Сам ажы объяснил инцидент "нестыковой в некоторых законодательных актах".

В 2016 году один из депутатов парламента выступил с инициативой увеличить время обеденного перерыва для госслужащих, чтобы они могли прочитать пятничную молитву.

Однако большинство народных избранников проголосовало против законопроекта.



В ответ бывший муфтий заявил следующее: "Как гражданин свободной страны я хочу сказать, что с депутатами, не поддержавшими законопроект о продлении обеденного перерыва в день пятничной молитвы на час, не буду сидеть за одним столом, не буду здороваться с ними, не буду голосовать за них на выборах. Меня могут посчитать радикалистом, но я, как и они (депутаты), пользуюсь своим правом свободы слова".

На этот пост отреагировал депутат Жанар Акаев, который усмотрел в поведении бывшего муфтия признаки экстремизма.



"Призывы Чубака ажы Жалилова не поддерживать депутатов, проголосовавших против, не читать жаназу и тому подобное – это экстремизм, такфиризм! Сегодня он призывает называть нас безбожниками, не читать нам молитву, не хоронить, а что будет завтра? Может, они выкопают тела членов компартии? Вытащат захороненные тела Раззакова и Масалиева? А как они поступят с женщинами, которые окуривают арчу (ысырык)? А с теми, кто готовит сумолок? Люди начали называть их шейхами, соглашаться с ними во всем, вот они и впали в эйфорию, возомнили себя чуть ли не людьми после Бога. Вместо того, чтобы призывать людей к согласию, они делят народ. Они обязательно будут в ответе за это", - написал он.

Жалилов Чубак ажы Тажибаевич Родился в Джалал-Абадской области в 1975 году. Его отец был учителем математики, а мать - учителем английского языка. Жалилов получил образование в кыргызском Исламском университете имени Хазрети Умар, а затем в Институте арабского языка при международном Университете Умм аль-Куро в Саудовской Аравии. Пост муфтия Кыргызстана занимал в 2010-2012-м годах. Жена упоминается только одна - уроженка Ошской области. Ажы в его имени означает, что он совершил хадж.

В 2016 году Чубака ажы Жалилова приглашали в ошскую милицию. Поводом послужили его слова по поводу общины "Ахмадия". Жалилов назвал их немусульманами.

Это не понравилось членам общества. Более того, они заявили милиционерам, что Чубак ажы Жалилов открыто очернял общину и тем самым разжигал религиозную вражду, и это якобы даже привело к убийству одного из членов общины.



Пресс-секретарь МВД Бакыт Сеитов сообщил "Азаттыку", что Госкомиссия по делам религий в течение трех месяцев проводила теологическую экспертизу и пришла к выводу, что призывы экстремистского характера присутствовали в речах Чубака ажы Жалилова. Адвокат экс-муфтия отметил, что Жалилов действительно называл ахмадийцев немусульманами, но все другие обвинения в свой адрес отрицает. В МВД отметили, что Жалилова пригласили только для беседы, чтобы ознакомить его с результатами экспертизы. Уголовного дела против него не возбуждалось.

Двоеженец?

Уже в этом году Чубак ажы Жалилов заявил на проповеди, что женился во второй раз. Причем с первой женой он не развелся. Объяснил: на такой шаг он пошел потому, что "хотел стать примером для других".

"Я часто говорю, что нельзя пускать наших женщин за границу на заработки. Мы сами должны о них позаботиться. Я не хотел брать вторую жену. Но решил стать примером для других, поэтому женился на вдове, которая работала в Турции няней. Моя байбиче (первая жена) расстроена, она имеет право расстраиваться и ревновать", - рассказал Чубак ажы.



Также экс-муфтий упомянул, что его родственники в курсе событий его личной жизни. Более того, они вместе ходили просить руки второй жены Жалилова, заплатили калым и выполнили все требующиеся обряды согласно традициям кыргызского народа. Правда, позже он заявил, что у него все-таки нет второй жены, поскольку они не живут под одной крышей. И официально брак зарегистрирован только с одной женщиной.

По закону Кыргызской Республики многоженство запрещено. В статье 153 УК КР говорится:

1. Непосредственный объект преступления - равноправие женщин и нарушение принципа моногамии семьи.

2. Объективная сторона преступления характеризуется сожительством с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства.

3. Сожительство означает одновременное нахождение мужчины в браке с двумя или несколькими женщинами и ведение с ними общего хозяйства. Для наличия состава преступления не имеет значения, находится ли мужчина с одной из женщин в зарегистрированном браке или в фактических брачных отношениях.

4. Ведением общего хозяйства признается совместное осуществление с женщинами трудовых функций в одном хозяйстве (например, содержание общего скота, покупка мебели, других предметов домашнего обихода), содержание домовладения или квартиры, а также совместное пользование доходами от ведения общего хозяйства.

5. Преступление считается длящимся.

6. За соучастие в данном преступлении может привлекаться к ответственности и мулла, оформивший по нормам шариата брак лица, уже состоящего в зарегистрированном браке. Работники ЗАГСа, умышленно зарегистрировавшие брак лица, уже состоящего в браке, несут ответственность по соответствующим статьям о должностных преступлениях.

7. Субъективная сторона преступления - вина в форме умысла.

8. Субъект преступления - лицо мужского пола, достигшее 16 лет.

Общество на страже

Высказывание Чубака ажы Жалилова о том, что он взял вторую жену, буквально взорвало общество. Некоторые кыргызстанцы поддержали Жалилова или сказали, что это личное дело каждого - с кем спать. Однако подавляющее большинство тех, кто решил высказать свое мнение открыто, заявили: экс-муфтий подрывает светские основы общества.

Руководитель некоммерческой организации "Кылым шамы" и правозащитница Азиза Абдирасулова сказала, что намерена привлечь к уголовной ответственности экс-муфтия, и напомнила, что каждый гражданин Кыргызстана обязан чтить принятые в стране законы, а незнание законов от ответственности не освобождает. "Только если закон будет работать одинаково для всех, и каждый будет уважать закон, мы сможем построить правовое государство", - отметила Абдирасулова.



А общественное объединение "Женский форум "Курак" сделало заявление, в котором в числе прочего указало: "Считаем, что подобные заявления грубейшим образом нарушают конституционный строй Кыргызстана, провозгласивший светскость и демократию. Это заявление подрывает институт семьи, являющийся одним из устоев государства. Согласно Конституции, никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, однако введение многоженства повлечет дискриминацию прав и свобод женщин, создавая зависимое положение женщины в семье. Кроме того, многоженство поставит под сомнение Закон "О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин", устанавливающий равенство между мужчинами и женщинами в экономических, социальных и трудовых отношениях".

Многоженство искажает понятие института семьи, потому что полигамные семьи могут повлиять на целостность и сплоченность семьи, а также отношения между отцом и ребенком. Международные исследования доказали, что уровень материнской смертности в странах, разрешающих многоженство, в пять раз выше, чем в странах, его запрещающих. Продолжительность жизни женщин в странах, допускающих многоженство, в среднем составляет 60 лет, в то время как в странах, запрещающих многоженство, в среднем 70 лет и выше. Неудивительно, что уровень насилия в отношении женщин в странах, где практикуется многоженство, в два раза выше, чем в других странах, а уровень образования детей в семьях с несколькими женами значительно ниже.

Против этого явления выступили и представили депутатского корпуса. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков также заявил, что плохо относится к многоженству, потому что он "отец четырех девочек".

Как слово отзовется

Большинство экспертов полагает, что подобные высказывания религиозного деятеля, который пользуется уважением в определенной части общества, могут иметь для Кыргызстана негативные последствия.



- В стране, где слабые и коррумпированные государственные институты (такие, как судебная система, правоохранительные органы), где отсутствует верховенство закона, заявление авторитетного религиозного деятеля о двоеженстве может легко изменить устои государства и начать новые процессы деградации общества, как в Афганистане, Саудовской Аравии и Иране, - отметил политик, экс-депутат Равшан Жээнбеков.



Политолог Аида Алымбаева полагает, что "сегодня Чубак ажы, а завтра другой могут пренебречь законами Кыргызстана, что опасно для существования нашего молодого государства. Есть законы, и все должны быть равны перед ними, вне зависимости от статуса, чина, пола или должности".

Айнура Чолпонкулова, учредитель CAF, кандидат юридических наук, лайф-коуч и эксперт по образованию, жизненным навыкам и родительству и вовсе считает, что публичные высказывания Жалилова о многоженстве представляют огромную угрозу для института семьи, генофонда народа и конституционного строя КР.

По моему мнению, многоженство - один из инструментов разрушения семейно-нравственных устоев и развала светского демократического государства.Это не просто аморальное явление, а преступление, предполагающее психологическое насилие, которое зачастую идет в ногу с физическим и сексуальным.

Впрочем, высказывания Жалилова уже имеют последствия для Кыргызстана. В обществе вновь подняли вопрос если не о разрешении многоженства, то о его декриминализации. Так, бывшая судья Конституционной палаты при Верховном суде Кыргызстана Клара Сооронкулова на своей странице в социальной сети в Facebook предложила убрать многоженство из перечня уголовных преступлений. "Оставьте вы в покое Чубака Жалилова. Каждая семья несчастлива по-своему. Многоженство - это результат дисгармонии в супружеских отношениях и отсутствие ощущение счастья в браке. Супруги решили эту проблему именно таким образом. Почему это должно наказываться в уголовном порядке? Многоженство должно быть декриминализовано. Хорошо, лишите вы свободы Чубака ажы. Кто-то от этого станет счастливее?" - написала Сооронкулова.

Так возможно многоженство или нет?

Несмотря на то, что в Кыргызстане время от времени звучат предложения разрешить многоженство, вряд ли это станет возможно в ближайшее время, поскольку большинство кыргызстанцев относится к этому явлению негативно. Так, по результатам общегражданского опроса, проведенного Коалицией за демократию и гражданское общество, было выявлено: большая часть населения Кыргызской Республики, а именно 67,5%, не поддерживает идею религиозных деятелей о законодательном разрешении многоженства. И всего лишь 21,7% поддержали эту инициативу. Стоит также отметить, что среди 21,7% опрошенных, которые поддержали идею о многоженстве, - треть респондентов против того, чтобы их дочь, сестра или они сами (если респондент - женщина) были второй или третьей женой.

А что Чубак ажы Жалилов?

Первоначально милиция заявила, что дело на Жалилова будет заведено только после заявления первой - официальной жены. Однако затем религиозного деятеля все же вызвали в ГУВД на беседу, которая длилась шесть часов. Затем его снова пригласили на "беседу". "В ходе беседы Чубак ажы Жалилов рассказал, что в настоящее время ту женщину, о которой идет речь, он считает любимой и не состоит с ней ни в официальном браке, ни в гражданском союзе; единственная женщина, от которой у них имеются совместные дети, является официальной супругой. Как пояснил Чубак ажы Жалилов, в своих высказываниях он не призывал к нарушению действующих законов Кыргызской Республики", - сообщила пресс-служба ГУВД.



При этом Чубака ажы Жалилова не выпускают из страны. "У него больное сердце. Хотел выехать на лечение в Казахстан. Но его на границе не пустили", - сообщил адвокат религиозного деятеля.



В ГУВД Бишкека, в свою очередь, отметили, что сейчас они проводят проверку, результатах которой позже сообщат дополнительно. Видео проповеди, во время которой Чубак ажы рассказал, что взял вторую жену, было удалено.