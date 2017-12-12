С начала 2017 года в Узбекистане выявлено более 1300 преступлений, связанных с коррупцией. Об этом сообщает национальное информационное агентство Узбекистана Uza.uz.
Министерство внутренних дел Узбекистана организовало в Ташкенте круглый стол, где были обсуждены задачи государственных органов, непосредственно занимающихся борьбой с коррупцией.
В ходе заседания были было отмечено, что Управлением по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД и его структурами на местах было выявлено более 1300 преступлений, связанных с коррупцией.
В результате оперативно-розыскной работы были раскрыты преступления, совершенные 374 группами, виновные были привлечены к уголовной ответственности. Обеспечено взыскание материального ущерба, нанесенного в результате преступлений.
4 января 2017 года вступил в силу Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции». На основе этого закона было принято постановление главы государства Шавката Мирзиёева «О мерах по реализации положений Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции».
Авторизуйтесь, пожалуйста