С начала 2017 года в Узбекистане выявлено более 1300 преступлений, связанных с коррупцией. Об этом сообщает национальное информационное агентство Узбекистана Uza.uz.

Министерство внутренних дел Узбекистана организовало в Ташкенте круглый стол, где были обсуждены задачи государственных органов, непосредственно занимающихся борьбой с коррупцией.

В ходе заседания были было отмечено, что Управлением по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД и его структурами на местах было выявлено более 1300 преступлений, связанных с коррупцией.



В результате оперативно-розыскной работы были раскрыты преступления, совершенные 374 группами, виновные были привлечены к уголовной ответственности. Обеспечено взыскание материального ущерба, нанесенного в результате преступлений.



4 января 2017 года вступил в силу Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции». На основе этого закона было принято постановление главы государства Шавката Мирзиёева «О мерах по реализации положений Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции».