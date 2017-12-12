Снимок свадьбы двух братьев в Ташкенте признали одним из лучших фото 2017 года. Фотографии сделал корреспондент National Geographic Джон Станмеер, пишет Uznews.uz.



«Два брата и их невесты ждут, когда выйдут замуж в одном из банкетных залов Ташкента. Город, теперь столица страны, долгое время оставался местом для верблюжьих караванов, курсирующих по Шелковому пути», - написано в описании к фото.



Лучшие фото года традиционно отбирают из тысяч снимков журналисты и фотоэксперты, сотрудничающие с National Geographic в рамках различных проектов.



Подборка разбита по месяцам, и большинство снимков рассказывают какую-то историю или обозначают проблему. В отличие от лучших снимков от путешественников, фото года посвящены трендам, а также иногда политическим событиям.

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