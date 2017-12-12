АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

- В Исмаилитском Центре Душанбе с 13:00-15:00 состоится культурная программа, посвященная Дню рождения Его Высочества Ага Хана. На праздновании Мавлуди Муборак выступят известные певцы Шухрат Сайнаков и Фируз Паллаев.

- В Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится опера Д.Дустмухаммедов «Кишлоки тиллои» в 2-х действиях. Начало в 17:00.

- В гостинице Hyatt Regency Всемирный банк проведет пресс-брифинг на тему «Финансовая грамотность – роль и значение в повышении вовлеченности населения в использование услуг формального финансового сектора в Таджикистане». Начало в 09:30.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 ДЕКАБРЯ

2001 - В Дели подписан протокол «Первого заседания межправительственной таджикско-индийской комиссии» в области торгового, экономического, научного и технического сотрудничества между Индией и РТ

2007 - В Душанбе состоялось третье заседание в рамках диалога «Центральная Азия + Япония».

2010 - В Брюсселе прошло первое заседание Совета по сотрудничеству между Европейским Союзом и Республикой Таджикистан;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 ДЕКАБРЯ

1826-1897 – родился писатель, поэт, художник Ахмади Дониш

1916-1996 – родился народный певец Таджикистана Нерё Аминов

1924-2001 – родился общественный деятель Рауф Дадабоев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 2-7 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, в предгорьях ночью 4-9 мороза, днем 1-6 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Колебание температуры: по ЗГБАО ночью от 3-8 до 6-11 мороза, днем от 1-6 тепла до -2+3. по ВГБАО ночью от 11-16 до 18-23 мороза, днем от -3+2 до 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 4-9 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 7-12 мороза, днем 0-5 тепла, местами до -3+2.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/c.Температура: ночью 2-4 мороза, днем 4-6 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 мороза, днем 0-2 мороза.