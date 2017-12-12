Заботливые хозяйки задолго до наступления зимних праздников ищут рецепты новогодних закусок, чтобы удивить, побаловать друзей, родных. Отдельное внимание стоит уделить закускам на новогоднем столе, потому что именно они задают настроение праздничной трапезе - без них стол будет совсем не таким, каким должен быть. Готовьте закуски к новогоднему столу по этим рецептам и радуйтесь Новому году вместе с родными за ярким, красивым и изобильным столом!

Куриный рулет с печенью

Вариант блюда из цыпленка получается легким, питательным. Из тушки (до 2 кг) требуется удалить кости. Разложить кожу и мясо в прямоугольный пласт, посолить его, поперчить. Тонкие участки заполняются кусочками.

Слегка обжарить 200 г куриной печени. Поместить ее по центру прямоугольника, добавить свежую петрушку, сельдерей, болгарский перец, морковь. Затем рулет аккуратно свернуть, обмотать пленкой, перевязать нитками.

Варят его в подсоленной воде (2л) на минимальном огне 40 мин, освобождают от пленки. Остывший рулет покрывают поливкой из меда, соевого соуса. Последний этап приготовления – запекать в разогретой духовке до появления золотистой корочки.

Микс из рукколы, лука и фиников

По версии портала 7days.ru, блюдо входит в десятку лучших рецептов на праздник от Юлии Высоцкой. Понадобится одна ялтинская луковица, пучок зеленого лука, 150 г рукколы, очищенные финики (12 шт.). Для соуса следует взять:

сок половины лимона;

оливковое и арахисовое масло (по ст.л.);

морскую соль, перец (по щепотке);

корицу и сахар по вкусу.

Заправкой замариновать смесь из фиников и сладкого лука, оставить в холодильнике на час. Выкладывать салат слоями: сперва рукколу, затем маринованный микс, посыпать рубленой зеленью.

Фаршированные шампиньоны

лососем и беконом: каждую шляпку наполнить кубиком рыбного филе (лосось, семга, форель). Обернуть гриб полоской бекона, закрепить конструкцию зубочисткой. Запекать примерно 15 мин (220 градусов);

мясом: 10 крупных шляпок смазать оливковым маслом, подсолить. 0,2 кг любого фарша смешать с маленькой луковицей, небольшим помидором, петрушкой, сухарями для панировки (3 ст.л.). Выложить наполненные начинкой грибы на противень, запекать полчаса.

сыром: 150 г твердого сыра натереть. Грибные ножки мелко порубить, обжарить с репчатым луком, слегка посолить. В сковороду положить две ложки сметаны, тушить пару минут. Снять с огня, остудить. Начинить полученным фаршем шляпки.

Выложить шампиньоны на противень, посыпать сыром. Держать в духовке 25 мин.

Рулет из лаваша «Новогодний калейдоскоп»

Рулет из лаваша «Новогодний калейдоскоп» порадует нежностью феты, сладковато-соленым вкусом ароматной семги, свежестью огурца и пряностью зелени. ИНГРЕДИЕНТЫ

семга, 250-300 г

творожный сыр, 200-250 г

лаваш, 1 шт.

огурцы, 1 шт.

укроп, пучок

майонез, 1 ст. л.

чеснок, 1 зубчик

черный перец, щепотка

Смешиваем мелко нарезанный укроп, раздавленный чеснок, фету и майонез и пробиваем блендером. Майонеза берем совсем немного, чтобы довести фету до пастообразной консистенции. Расправляем лаваш на пищевой пленке, так удобнее будет сворачивать. Лаваш должен быть свежим, чтоб не трескался и не ломался. Если уже начал подсыхать, можно побрызгать на него кипяченой водой и дать полежать. Смазываем лаваш сырной массой, посыпаем черным перцем и выкладываем слой нарезанной пластинками семги и сверху слой нарезанных тоненькими брусочками огурцов. Либо чередуем полоски семги и огурцов, делая начинку однослойной. Сворачиваем рулет и убираем на час-два в холодильник для пропитки. Нарезаем острым ножом и подаем.

Закуска «Новогодние шарики»

Закусочные «Новогодние шарики» готовятся всего из четырех ингредиентов: сыра с плесенью и творожного сыра, фисташек и сладкого винограда. После приготовления вы получите 10 порций. Время приготовления: 20 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ

сыр, 40 г (Дор Блю с плесенью)

фисташки, 120 г (вес неочищенных)

творожный сыр, 140 г

виноград, (крупный сладкий)

Взять крупный сладкий виноград, отделить ягоды от ветки, промыть, обсушить. Вытаскивать косточки или нет – индивидуально, можно надрезать каждую виноградинку не до конца и аккуратно их извлечь. Перемешать сыр с плесенью с творожным, убрать в холодильник на 20 мин. Очистить фисташки, в крошку порубить с помощью ножа. Облепить каждую виноградинку сырной массой так, чтобы получился шарик, запанировать в фисташках. Дать шарикам постоять в холодильнике полчаса до подачи. Выложить шарики на блюдо, украсить зеленью и подать к столу. Вместо фисташек можно использовать любые другие орешки, а также рубленую мелко зелень.