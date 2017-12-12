С 5 по 10 декабря в Армении впервые прошел конкурс красоты «Топ-модель СНГ-2017», в котором приняли участие самые красивые девушки из стран Содружества, а также Прибалтики, Румынии и Болгарии. Среди них, три модели из Таджикистана: Фатима Мирзохонова, Сабрина Асаншоева и Ёсуман Холова.

Победительницей стала «Мисс Россия» Яна Рубцова, второе место получила также русская модель «Мисс Москва» Анастасия Рубанова. Третье место получила «Мисс Армения» Србуи Аванесян.

Воспитанница модельной студии "Новая Эра" Ёсуман Холова удостоилась титула "Мисс Медиа Топ Модель СНГ 2017". Ей также присужден Гран При "Мисс Таджикистан 2017" за неоднократные победы и достижения на международных конкурсах, где Ёсуман всегда представляла только свою страну - Таджикистан.

Ёсуман Холова

Кандидатура Ёсуман также утверждена Оргкомитетом Missosology (Комитет по самым именитым и значимым конкурсам красоты и таланта по всему миру, куда входят организаторы таких конкурсов как «Мисс Мира», «Мисс Универсал», «Мисс Мировая Королева», «Мисс Европы», «Мисс Азия») для участия в конкурсе «Мисс Мира» в следующем году в Париже.

Ёсуман Холова

«На протяжении всего конкурса Ёсуман проявила себя очень активно и стала любимицей фотографов и прессы конкурса. Ее фотографии уже вышли в журнале Yerevan life, - рассказала директор New Era Pro Group Ниссо Каюмова.

Другая представительница Таджикистана модель Фатима Мирзохонова удостоилась звания «Мисс Грация» и специальной номинации от генерального спонсора «Miss Imperial».

Фатима Мирзохонова слева

Сабрина Асаншоева, также представлялвшая Таджикистан, вошла в топ пятерку конкурса.

Сабрина Асаншоева соцсети

Всего в конкурсе участвовала 30 моделей из 16 государств в возрасте 18-27 лет. Отбор участниц для конкурса проходил онлайн; организаторы учитывали опыт, внешние данные и наличие Титулов на международных конкурсах.

Во время конкурса красоты девушки прошли четыре испытания. Сначала участницы познакомились с жюри, после продефилировали в купальниках, дизайнерских нарядах и вечерних платьях.