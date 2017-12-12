Определились соперники национальной сборной Таджикистана по футзалу на 15 Чемпионате Азии, который пройдет с 1 по 11 февраля в китайском Тайбэе. Таджикские футзалисты сыграют в группе «В» со сборными Узбекистана, Японии и Южной Кореи, сообщает официальный сайт ФФТ.

По итогам жеребьевки участники финальной стадии чемпионата Азии-2018 были разбиты на четыре группы («A»-«D»), откуда в плей-офф пройдут по две сильнейшие сборные с каждого квартета. Далее игры будут проходить по олимпийской системе с выбыванием.

Сборная Таджикистана в случае выхода в четвертьфинал чемпионата получит в соперники одну из команд из группы «А» – китайский Тайбэй, Вьетнам, Малайзия или Бахрейн

Итоги жеребьевки чемпионата Азии-2018 по футзалу:

Группа «А»: Китайский Тайбэй, Вьетнам, Малайзия, Бахрейн.

Группа «В»: Узбекистан, Япония, Таджикистан, Южная Корея.

Группа «С»: Иран, Ирак, Китай, Мьянма.

Группа «D»: Таиланд, Кыргызстан, Ливан, Иордания.