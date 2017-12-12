Форум под названием «На пути к безналичной экономике» прошел в конце прошлой неделе в Душанбе. Мероприятие было организовано Национальным банком Таджикистана в сотрудничестве с международными платежными системами Visa International и UnionPay International.

В работе форуме приняли участие представители соответствующих министерств и ведомств, представители местного исполнительного органа государственной власти города Душанбе, а также представители международных финансовых институтов, операторов мобильной связи, передает пресс-служба НБТ.

Зампред НБТ Лола Салимова отметила, что Форум проводится с целью обмена информацией и опытом по внедрению современных инновационных технологий в сфере платежных услуг, достижению кредитных организаций и компаний в области развития безналичных платежей в стране.

Участники мероприятия обсудили проблемы и пути дальнейшего развития безналичных расчетов, вопросы безопасности использования электронных и цифровых платежных услуг и их регулирование.

В НБТ отмечают, что с принятием Закона РТ «О платежных услугах и платежной системе» в марте 2017 года, появилась правовая основа в области формирования платежной системы и порядка предоставления платежных услуг для развития платежной системы в стране.