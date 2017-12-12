Страны Центральной Азии будут обсуждать важные региональные вопросы с Афганистаном в новом формате «Страны Центральной Азии – Афганистан» (С5+1), сообщило ИА «Фергана» со ссылкой на министерство иностранных дел Узбекистана.

Решение о создании нового консультативного формата было принято на встрече министров иностранных дел всех шести стран в Ашхабаде. Встречу организовал Региональный центр ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии при поддержке Миссии ООН по содействию Афганистану.

Данный формат должен стать эффективной платформой для обсуждения всего комплекса вопросов актуальных для региона. Новая площадка для переговоров даст возможность выработки совместных мер по обеспечению мира и устойчивого развития в странах ЦА и Афганистане. ООН будет поддерживать данную инициативу, говорится в сообщении.

С 2015 года наименование C5+1 использовалось при описании сотрудничества стран Центральной Азии и США. Первая встреча C5+1 прошла в октябре 2015 года в узбекском Самарканде, в августе 2016 года состоялась вторая встреча в Вашингтоне. Причем аналитики уже тогда предполагали, что ключевая цель сотрудничества – стабилизация ситуации в соседнем Афганистане.