АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

12 декабря Двенадцатый Форум творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ пройдет в Москве.

12 декабря на Тайбэе состоится жеребьевка финальной части чемпионата Азии-2018 по футзалу. Своих соперников по групповому этапу узнают все 16 команд, в том числе и национальная сборная Таджикистана. Жеребьевка начнется в 11:00 часов по местному времени (8:00 – по душанбинскому).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 ДЕКАБРЯ

1932 – Сдана в эксплуатацию автодорога Сталинабад –Кургон-Теппа

2007 – В РТ принят закон «Об ипотеке».

2014 - ЦИК принял решение, что в Таджикистане впервые кандидаты в депутаты всех уровней пройдут проверку на знание таджикского языка.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 12 ДЕКАБРЯ

1928 – родился Народный писатель Киргизстана, Герой Социалистического Труда писатель Чингиз Айтматов.

1908-1976 – родился академик Абдулгани Мирзоев

1914-1975 – родился историковед Арда Кувватов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 0-5 тепла, в горах ночью 8-13 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области- Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в предгорных районах небольшие осадки (дождь, снег), местами по крайнему югу мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 4-9 тепла, в предгорьях ночью 1-6 мороза, днем 1-6 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Облачно, местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, днем 2-7 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, местами 15-20 мороза, днем -3+2.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 4-9 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 7-12 мороза, днем 0-5 тепла, местами до -3+2.

По городу Душанбе - Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 2-4 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 7-9 тепла.

По городу Хорог – Облачно, небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 4-6 тепла.