15 декабря в Душанбе состоится финал на Первый Кубок по киберспорту Таджикистана. Этот популярный наравне с другими видами интеллектуального спорта также набирает обороты в нашей республике. Финал пройдет по двум дисциплинам - DOta2 и FIFA.

На сегодняшний день в Таджикистане, по данным киберклуба «Радной», в DOTA-2 играют порядка 4000 человек, в FIFA около 2000 человек.

Организаторами мероприятия выступают киберклуб «Радной», агентство NextView в сотрудничестве с руководством Дворца молодежи.

Проведя первый турнир, организаторы Кубка намереваются таким образом создать условия для профессионального роста киберспортсменов, представить Таджикистан на мировой арене киберспорта, организовать активный и полезный досуга для молодежи страны.

Финал Кубка по кибеспорту состоится 15 декабря во Дворце Молодежи (напротив РТСУ).

Призовой фонд предоставлен компанией «Мегафон Таджикистан». Билеты на финал можно приобрести в киберклубе «Радной». Справки по телефону: 985535577

Партнерами финала выступают: Samsung Electronics, «Мегафон Таджикистан», «Кока Кола Нушокихои Точикистон», Кинотеатр «Кайхон».

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