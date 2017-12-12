В Стамбуле 11 декабря начался судебный процесс по делу о теракте в ночном клубе Reina, произошедшем почти год назад. Как сообщает Фергана со ссылкой на Daily Sabah, на скамье подсудимых - 57 человек, включая уроженца Узбекистана Абдулкодира Машарипова, непосредственного исполнителя теракта.

По данным Радио Свобода, процесс будет проходить при усиленных мерах безопасности в тюрьме на территории района Силиври.

Машарипову грозят 40 пожизненных сроков. Ранее прокуратура Стамбула разъясняла, что по статье «Участие в террористической деятельности» Уголовного кодекса Турции ему грозит от 7,5 до 15 лет тюрьмы, за попытку преднамеренного убийства 79 человек - от 1540 до 2370 лет заключения. Еще от 7,5 до 12 лет тюрьмы Машарипов может получить за нарушение закона о ношении огнестрельного оружия, передает «Анадолу».

Среди подсудимых - жена Машарипова Зарина Нуруллаева. Ей грозят аналогичные сроки как соучастнице преступления.

Нападение на один из самых популярных в Стамбуле ночных клубов Reina произошло 31 декабря 2016 года. Вооруженный автоматом мужчина застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. Погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя так называемое «Исламское государство».

Полиция установила, что Машарипов вошел в ночной клуб и выпустил в его посетителей 180 пуль. После чего ушел на кухню, где за 13 минут переоделся и сумел незамеченным покинуть здание вместе с паникующими людьми. Он был задержан ночью 17 января. Почти сразу признал свою вину, отпечатки пальцев совпали.

Он сообщил полицейским, что поначалу планировал совершить теракт на популярной стамбульской площади Таксим, но потом передумал, поняв, что там высокий уровень охраны. За несколько дней до преступления Машарипов записал видео, на котором заявил о своем намерении стать смертником и попросил своих родных вырастить его сына террористом.