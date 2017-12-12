Рахмат Исматзода, судья Высшего экономического суда Таджикистана, погиб в результате падения с четвертого этажа жилого дома.
Трагедия произошла в ночь на 9 декабря в 33 микрорайоне города Душанбе.
«Исматзода забыл свой ключ от дома и хотел через окно зайти в свою квартиру, - сообщил «АП» источник в правоохранительных органах, - однако не удержался и упал».
Источник отметил, что Исматзода от полученных травм скончался на месте происшествия.
Рахмату Исматзода было 54 года.
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Rodjer Knust8
Через окно 4го этажа зайти в квартиру??? отчаянный видать человек! был.