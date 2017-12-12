Ежегодный объем взяток в мире оценивается в один триллион долларов. При этом мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью, сообщает Центр новостей ООН.
По данным Программ развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.
В ООН напоминают, что взяточничество – это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества. Ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции.
Отмечается, что в этом году Управление ООН по наркотикам и преступности и ПРООН разработали совместную кампанию, цель которой – понять, как коррупция влияет на образование, здравоохранение, правосудие и демократию.
Таджикистан в рейтинге международной организации «Transparency International» по восприятию коррупции занимает 136-ое место. Таджикистан находится возле таких стран, как Уганда и Камерун. Чуть ниже Таджикистана расположены Туркменистан (154) и Узбекистан (156).
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Хуршед9
Мы заплатили им, чтоб они нас в рейтинге на первом месте не поставили
опять я9
Уважаемая АП, Вы часто печатаете материалы о том, что поймали на взятке очередного чиновника, но никогда не продолжаете тему что было после с этими людьми. Понесли ли они наказание или снова на своём посту и почему не наказаны. Вы, как представители СМИ имеете право направлять запросы в соответствующие инстанции. Другое дело получаете ли вы оттуда ответы, но это уже будет наталкивать общественность на мысль, что раз не ответили, значит неспроста. Из ваших публикаций хорошо видно, что за убийства, за салафитов, и прочее, в РТ сажают быстро и надолго, а вотпро судьбы взяточников нет публикаций. Тогда зачем Вы на каждой неделе оповещаете читателей о том, что кого-то поймали на взятках? Складывается впечатление, что коррупция в РТ, это такой невинный вид спорта. Ну поймали и поймали, дал взятку выше - отпустили. Подумаешь, делов-то?