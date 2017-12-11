В Санкт-Петербурге арестован гражданин Таджикистана Умар Махмадиев по подозрению в причастности к деятельности террористической организации, сообщает CA-NEWS со ссылкой на пресс-секретаря Санкт-Петербургского городского суда Дарью Лебедеву.

По словам представителя пресс-службы регионального УФСБ, арестованный планировал вступить в ряды группировки "Исламское государство" или совершить теракт в Санкт-Петербурге.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 февраля 2018 года, отмечают в пресс-службе.

Умар Махмадиев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Покушение на участие в деятельности организации, признанной террористической).

Как сообщает ТАСС, Махмадиев был задержан вечером 8 декабря на территории аэропорта Пулково после прохождения пограничного контроля. По данным источников ТАСС, близких к расследованию, он хотел вылететь в Турцию, откуда планировал попасть в Афганистан и там примкнуть к группировке "Исламское государство". Также отмечается, что Махмадиев планировал, в случае если ему не удастся покинуть Россию, совершить теракт в Петербурге.