В Таджикистане уменьшилась административная нагрузка, связанная с выполнением бизнесом налоговых обязательств. Общие затраты бизнесменов в 2016 году сократились на 8 миллионов долларов по сравнению с 2012 годом.

К таким выводам пришли аналитики IFC (Международная финансовая корпорация), входящая в Группу Всемирного банка в ходе оценки затрат бизнеса на выполнение налогового законодательства РТ в 2012, 2014 и 2016 годах. Исследование проведено при финансовой поддержке правительства Швейцарии и Министерства по международному развитию Великобритании (DFID).

«Результаты исследования показали, что за последние несколько лет административная нагрузка, связанная с выполнением налоговых обязательств, сократилась. Если в 2012 году один налогоплательщик затрачивал, в среднем, 33 рабочих дня на соблюдение налогового законодательства, то уже в 2016 году временные издержки сократились до 21 дня (или на 36%), что привело к ежегодной экономии всеми налогоплательщиками страны около 8 млн. долларов США», - сообщает представительство IFC в Душанбе.

По оценкам специалистов Корпорации, «снижение затрат бизнеса на соблюдение налогового законодательства обусловлено сокращением времени на введение налогового учета и подачу отчетности. Это стало возможным благодаря реализации программы по переводу налоговых деклараций в электронном формате, которая начала внедряться Налоговым Комитетом при Правительстве Республики Таджикистан с 2012 года. Только в результате внедрения электронной системы подачи деклараций, временные затраты налогоплательщиков на поездки в налоговые органы сократились более чем в два раза в 2016 году в сравнении с 2012 годом. Можно констатировать тот факт, что спрос на новый формат подачи налоговой отчетности существенно превышает существующий охват пользователей. Основной причиной отказа от электронного декларирования является просто отсутствие технической возможности. Почти половина налогоплательщиков, которые не использовали электронную форму подачи отчетности, не имели компьютеров, либо доступа к интернету».

В представительстве IFC добавили, что «опрошенные налогоплательщики в наибольшей степени оценили такие качества работы сотрудников налоговых органов, как их квалификация, профессионализм и вежливость».