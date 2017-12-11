В Берлине противник Аскара Акаева забросал бывшего президента Кыргызстана яйцами, сообщает Sputnik. Это произошло в ходе встречи экс-главы республики с соотечественниками.

Встречу организовал Kyrgyz Club Germany. Организаторы заявляли, что она будет нейтральной, на нее приглашались все желающие. Планировалось, что Акаев прочитает лекцию «Наука и технологии в XXI веке». При этом отмечалось, что участники могут задавать любые вопросы.

Гости собрались в одном из отелей. Среди них оказались несколько противников бывшего президента, которые развернули плакаты «Акаев кет». После этого, судя по комментариям участников, «пришла полиция и попросила всех выйти», ссылаясь на то, что мероприятие приняло политический характер.

Участники вышли на улицу. Вскоре подошли Аскар Акаев, его жена и дочь. Бывший президент обратился к соотечественникам на русском языке. Один из слушателей сделал ему замечание, на что он ответил: «Вы не командуйте! Я не в Кыргызстане, а в демократической Германии. На каком языке хочу, на таком и говорю». Он поздравил собравшихся людей с наступающим новым годом, отказался отвечать на вопросы, и собрался уходить.

Один из оппонентов, как сообщает агентство, бросил ему вслед два яйца. Дочь бывшего президента Бермет Акаева подошла к нему и сказала, что вызовет полицию. Тот назвал ее отца коррупционером. Последовала перепалка, Бермет несколько раз ударила оппонента зонтом.

Конфликт привлек внимание полиции. Как она расценила произошедшее, не сообщается. Видео инцидента выложено на YouTube.

Аскар Акаев был президентом Кыргызстана с 1990 по 2005 годы, напоминает Фергана. Он был свергнут в ходе «тюльпановой революции», и покинул страну. Позднее жил в Москве, работал в МГУ, занимался преподавательской деятельностью. С 2014 года работал научным руководителем лаборатории мониторинга рисков «Высшей школы экономики».

На родине Акаева обвиняли в многочисленных коррупционных преступлениях – хищении полумиллиона долларов, вывозе из страны 1,6 тонны золота и других нарушениях. Против него и его семьи завели более сотни уголовных дел. Однако позднее прокуратура признала, что многие заводились поспешно, и были закрыты за отсутствием состава преступления. Однако в 2016 году было возобновленодело о коррупции при заключении соглашений по золотодобывающему проекту «Кумтор», в котором фигурирует сын бывшего президента Айдар Акаев. Его объявили в розыск.