В этом году исполнилось 25 лет первому программному документу независимого Казахстана «Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства», который стал первым идейным обоснованием необходимости модернизации.

Формула обновления

Для Казахстана период объявления независимости и, соответственно, строительства новой государственности стал эпохой системной модернизации всех сторон общественной жизни, кардинальной перестройки экономических и политических конструкций.

Прошло 26 лет с момента объявления государственной независимости Республики Казахстан, и видно, что модернизационный проект осуществлялся в стране последовательно и прагматично, он эволюционировал в зависимости от конкретных задач, которые приходилось решать на разных этапах строительства государства.

Об уникальной роли основателя независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева создано немало публицистики, научных исследований и других письменных трудов. Однако тема влияния лидерского фактора на процессы модернизации не до конца переосмыслена.

Логика реформ, осуществленных под руководством Нурсултана Назарбаева, имеет в своей основе ясное сочетание двух начал – приоритетность принципа эволюционного движения и нацеленность на инновации. В соединении этих элементов национальной стратегии развития и есть залог успеха казахстанской модели модернизации.

Что есть основа этой модели?

Суть и сила национального Лидера – это способность предложить нации перспективный и убедительный курс развития. Напомним, что одним из первых принципов системного подхода к преобразованию государства и общества стала формула, выдвинутая Нурсултаном Назарбаевым: «сначала экономика, потом политика». И этот принцип нельзя трактовать упрощенно. Создание и развитие рыночной экономики, появление среднего класса объективно создали предпосылки для политической демократизации, модернизации общественного сознания.

Нурсултан Назарбаев писал в своей первой стратегии: «Мы должны трезво оценить существующие реалии, отказавшись от каких бы то ни было экзальтированных порывов, взять на вооружение спокойный и взвешенный прагматизм».

Прагматизм национального Лидера стал основой модернизации независимого государства Казахстан.

Иными словами, в рамках политики преобразований осуществлялось последовательное соединение нескольких элементов: экономические реформы и создание новой социальной структуры общества, повышение политической культуры населения, нивелирование радикализма и социального иждивенчества и, наконец, полномасштабное реформирование, предусматривающее сочетание двух фундаментальных начал – стабильности и модернизации.

Казахстанская модель развития давно уже стала своего рода фирменным знаком не только для внутреннего пользования, но и для более узнаваемого позиционирования страны на международной арене. По сути, это новая методология реформ, напрямую связанных с экономической, политической и духовной модернизацией.

Государство. Личность. Модернизация

Реформы в независимом Казахстане – это не «вторичная» модернизация, как, например, в индустриальных странах Юго-Восточной и Южной Азии. Этой стране пришлось все начинать с нуля, поскольку структура советской периферийной экономики не соответствовала никаким требованиям конкурентоспособного государства. Не говоря уже о канувшей в небытие советской идеологии и политической системе. Главе государства пришлось проводить экстренную модернизацию, которая носила инновационно-мобилизационный характер. С одной стороны, здесь активно использовались западные технологии и экономические инновации, а с другой – мобилизовывался потенциал социокультурных традиций преимущественно советского периода.

Это уникальная модель для строительства новых обществ, которая требует своего научного осмысления и может войти в политическую науку как «государственная модель Назарбаева».

Несколько лет назад некоторыми общественными деятелями в Казахстане была выдвинута инициатива о введении официального статуса «Лидер нации – Елбасы» (Елбасы – «лидер нации». – Прим. «АП»). По сути, это означало практическое признание возникшего в стране уникального общественно-политического института.

Да, закон о статусе Лидера нации принят, но это лишь только начало формирования концепции национального лидерства. Сегодня созрела необходимость того, что в политический словарь нужно вводить термин «Елбасы» именно как определение уникального общественного института, являющегося фактором масштабной модернизации. Феномен Лидера нации в процессах обновления общества и строительства государства давно уже из области теоретических рассуждений перешел в русло практических решений.

Ведь Елбасы - это не просто звание Нурсултана Назарбаева, это, по сути, главный фактор национального модернизационного проекта. Мы сегодня наблюдаем свершения истории, когда есть Лидер мирового уровня, выступивший с идеей глобального проекта радикального обновления общества. Создана общественная уверенность в том, что существует гарантия незыблемости обретенной логики казахстанского пути развития.

Мало получить власть в свои руки, необходимо достойно ею распорядиться, использовав полученные ресурсы для решения глобальных модернизационных задач, стоящих перед молодой страной.

Это есть осмысление концепции национального лидерства в Казахстане, которая еще требует своего детального научного исследования.

Сегодня мы говорим о трех видах модернизации, которые реализуются уже сейчас. Экономическое развитие требует духовного (идеологического) оформления и политической поддержки.

Поэтому Елбасы объявляет новые смыслы модернизации, выраженные в программной статье «Рухани жаңғыру» («Модернизация общественного сознания». – Прим. «АП»), которая позволит достигнуть более высокого уровня национального единства и общественной сплоченности.

«В новой реальности внутреннее стремление к обновлению – это ключевой принцип нашего развития. Чтобы выжить, надо измениться. Тот, кто не сделает этого, будет занесен тяжелым песком истории», – пишет Президент в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Казахстан уже стал частью истории как государство, за короткий период сумевшее достичь многого. И именно фактор национального Лидера дал стране в самом начале независимого пути силы начать строить державу нового типа, прочно закрепляя ее фундамент.