Национальный банк Таджикистана отозвал лицензии трех микрокредитных организаций – «Зироат-04 », «Ганч-2006» и «Диси инвест». Соответствующие решения правлением НБТ приняты 7 декабря этого года, сообщает пресс-служба регулятора.

«Другие стороны деятельности данных организаций на основе принятых решений будут изучены и рассмотрены сотрудниками Национального банка Таджикистана», - говорится в сообщении регулятора.

Ранее, в конце октября, НБТ отозвал лицензии микрокредитных организаций «Дурнамои дехоти Рудаки» и «Фермер».

Таким образом, численность микрокредитных организаций в банковской системе страны снизилась до 7.

В настоящее время на стадии ликвидации находятся 24 кредитных организации, в частности два банка – «Таджпромбанк» и «Фононбанк».

За последние пару лет своих лицензий лишись многочисленные кредитные организации. Основная причина – нехватка финансовых ресурсов.

На данный момент в банковской системе Таджикистана функционируют 17 банков, 7 – микрокредитных организаций, 33 микродепозитных организаций, 34 микрокредитных фондов.