Начальник управления прокуратуры Ташкента Бобыр Дехканов озвучил результаты судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) тел несовершеннолетних сестер, которые скоропостижно скончались в Ташкенте, сообщает Uznews.uz.

По данным прокуратуры Ташкента, 8 ноября в двух больницах столицы Узбекистана с небольшим интервалом скончались три девочки, родные сестры, в возрасте четырех, семи и десяти лет, доставленные с подозрением на отравление. Была назначена комплексная судебно-медицинская и судебно-химическая экспертиза.

Результаты официальной судмедэкспертизы, показали, что девочки погибли после применения гипотензивного лекарственного препарата (сн ижающего артериальное давление), что привело к интоксикации организма и сердечно-сосудистой недостаточности.

В результате продолжительного применения лекарственного средства у девочек произошел кардиогенный шок. Как отметил Дехканов, в ходе следствия будет выяснено, была ли это ошибка аптекаря или неправильное назначение лечащего врача. Название медикамента, от которого погибли сестра, правоохранители не озвучили.

Напомним, возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Данная статья в случае гибели людей предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет.



