Делегация ШОС во главе с Генеральным секретарем Рашидом Алимовым 7-8 декабря приняла участие в работе XI международного форума, посвящённого вопросам развития современных видов транспорта и транспортного сотрудничества: «Транспортная неделя-2017» в Москве, сообщается на сайте огранизации.

Центральным событием Форума стала пленарная дискуссия на тему: «Транспорт и логистика в Евразии. Новые возможности», в ходе которой обсуждались ключевые направления развития многостороннего транспортного сотрудничества в Евразии, новые тренды и перспективы транспортной отрасли, ее влияния на процессы региональной интеграции и экономической кооперации. Участникам пленарной сессии направил приветствие министр иностранных дел России С.Лавров.

В своём выступлении Генеральный секретарь ШОС представил основные направления транспортного сотрудничества в рамках Организации, подробно рассказал о вкладе ШОС в формирование эффективной, взаимосвязанной транспортной системы в регионе.

«Транспортное сотрудничество сегодня выходит на новый уровень. Это связано с тем, что Евразийское пространство и АТР все чаще рассматривается как целостный макрорегион, объединяющий крупнейшие в мире производства, центры добычи и переработки сырья, емкие рынки сбыта. Более того, регион имеет самый мощный транзитно-транспортный потенциал сухопутного сообщения. Но главное — это пространство безопасности и долговременной стабильности» — отметил Р.Алимов.

Касаясь вопросов развития транспортного сотрудничества в рамках ШОС, Алимов привлёк внимание Соглашению государств-членов ШОС по созданию благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, которое, по его словам, «является уникальным документом».

По экспертным оценкам ЭСКАТО ООН, Соглашение открывает более 15 тысяч высокоскоростных магистралей для транспорта и сопутствующих услуг. Оно включает в себя длиннейший на Евразийском пространстве транспортный маршрут протяженностью более 9300 км. Более того, оно «создаёт хорошую основу для транспортной взаимосвязанности морских стран и стран, не имеющих выхода к морю», — подчеркнул Генсекретарь ШОС.

В ходе дискуссии прозвучали содержательные доклады заместителя Министра иностранных дел России А.А.Панкина, заместителя Председателя Коллегии ЕЭК А.Жунусова, заместителя Исполнительного секретаря ЭСКАТО Хахма Хонгжу, Министра транспорта Монголии Жадамбына Бат-Эрдэнэ, Министра транспорта Кыргызстана Ж.К.Калилова, заместителя Министра транспорта КНР Дэйу Дун Чана, Министра транспорта Латвии У.Аугулиса.

«Транспортная неделя» — ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта. Проводится на протяжении десяти лет Министерством транспорта Российской Федерации при организационной поддержке компании "Бизнес Диалог" для открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов.

Суммарное количество участников Форума превышает 9500 человек.

Ввиду масштаба и формата, высокого уровня участников, а также традиционного подписания «на полях» Форума стратегически важных документов «Транспортная неделя» заслуженно считается одним из крупнейших международных отраслевых мероприятий.