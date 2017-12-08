Сегодня мы хотим познакомить вас с молодой, но талантливой поэтессой, которая родилась и выросла в Душанбе, но волею судеб теперь живет далеко от родного города.

Зарина Адылова родилась 25 лет назад в нашем солнечном городе, но и сегодня хранит память о нем в своем сердце.

Девушка с раннего детства увлекалась поэзией. По ее словам, все начиналось тогда, когда в городе отключали свет…

«Как-то, когда мне было лет 12, помню, отключили свет. Мама зажгла всюду свечи, накинула плед на плечи. И подумалось мне написать историю о таракашках. Что-то в духе Чуковского. Родители прочли с восторгом, мотивировав на дальнейшее творчество. Тогда и пришло ко мне вдохновение... Сейчас моя мечта - выпустить  сборник своих стихотворений», - говорит Зарина.

Она очень благодарна  родителям за поддержку, и, по ее словам, все свои произведения посвящает самым дорогим для нее людям на земле – Рустаму и Ирине Адыловым.

Очень много стихотворений Зарина написала о родном городе - Душанбе. Мы публикуем только часть ее произведений, с остальными можно ознакомиться на ее литературной странице в сети.

Мой город

Как мне обнять тебя, город родной?
Ты расскажи мне тихонько (на ухо): 
Дышится чем? Не упал ли ты духом? 
Чем занимаешься этой зимой?

Я привыкаю к краям "не твоим".
График забит чередой ожиданий.
Ты, как и ранее, очень любим. 
Даже сильнее. (Закон расстояний)

Тихо уставившись в даль "не твою",
Я вспоминаю счастливое детство:
Близкие люди живут по соседству;
Я высыпаюсь и не устаю.

Все это было как будто во сне.
Мы улыбались игриво прохожим,
Строили мир, ни на что не похожий,
Дружно готовились к каждой весне.

Ты, как и ранее, душу манишь.
Даже сильнее. (Закон притяжения)
Мною сейчас управляет сомнение: 
Спишь ты сейчас? Или тоже не спишь?

 

В городе детства теплей тепла

В городе детства теплей тепла.
Та же сирень у родного дома.
Я в нем недавно совсем жила,
Ну, а теперь - мы едва знакомы.

Яблоня. Двор. Огород. Скамья.
Мы разжигаем костер веселья.
Кажутся вечными все друзья,
Сладкая вата. И карусели.

Солнце на небе. Воскресный день. 
Мама так близко. И папа рядом.
Балуюсь втихую шоколадом.
Яблоня. Двор. Огород. Сирень.

Лучше косичек прически нет,
Волосы длинные, как у феи.
Кажутся главными все затеи.
"Мама, когда же уже обед?"

Город спокойствия. И души.
Мудрых советов. Правдивых сказок.
Жаль, что мы ценим его не сразу.
Время, пожалуйста, не спеши.

Город, я вырасти не смогла.
Ты для меня всё ещё огромный.
Шлю тебе с ветром записку: "Помню.
Я, что когда-то в тебе жила".

 

В этом городе

В этом городе тихо очень.
Нужно только глаза закрыть,
Затеряться в покое строчек.
И чем дальше - тем четче почерк.
И все больше желание жить.

В этом городе - ноты страсти.
И нелепых полно идей.
Иногда на смешные части,
Невозможно смешные части 
Разлетается быт людей.

В нем так просто (в нем все - другое...)
Перелистывать вечера.
Есть в нем сердце. Оно - большое.
Я была здесь совсем чужою
И наивной еще вчера.
 

Спасибо, мама!

Привет. Мне очень тепло живется

Внутри у мамы.

Здесь тишь и свет.

Я слышу, как её сердце бьется.

Красивей звука, наверное, нет.

Мне мама песни поет, бывает.

Здесь так уютно.

Ты, мама, - дом.

Твои мелодии согревают,

Что напеваешь мне перед сном.

Я слышу все твои мысли, мама.

Когда смеешься, когда грустишь.

Мой дом - он лучший.

Уютный самый.

Не сплю я, мама, когда не спишь.

За днем неделя, затем и месяц.

Подходит срок.

Скоротечен «век».

Роддом. Дорога. Уже на месте.

И вот я, «маленький человек».

Спасибо, мама. Теперь я вижу,

Как ты красива еще и вне.

Нас в мире двое. И мир нас слышит.

Ты всюду, мама. Ты - жизнь во мне.

 

Корабли

Берег берегу шлет приветы.
Корабли друг за другом вдаль
Уплывают в порывах лета,
Унося за собой печаль.
Так уверенно, так спокойно
Горизонт за собой маня.
"Заберите меня", - невольно
Промелькнуло внутри меня.
"Заберите встречать закаты,
Заберите с собой мечтать,
Рисовать синевы плакаты.
Заберите собою стать..."
Так уверенно, так послушно
Горизонт за собой маня,
Словно крошечные игрушки, 
Уплываете от меня...

 

Спешат сегодня куда-то люди

Спешат сегодня
Куда-то люди,
Накинув шарфы 
На плечи лет. 
Кого-то любят,
О ком-то судят,
Стремясь навеки
Оставить след.
А годы мчатся
Так быстро, смело,
Не ждут нисколько. 
Плетут сюжет.
Не жалко, если
Душа пропела
Хоть половину
Из этих лет.

 

В нас обретается дух равновесия

В нас обретается дух равновесия

Хвойными ветвями,
Птичьими песнями,

Утренним чаем из мятных закладок,
Что и без сахара вкусен и сладок,

Силою ветра и свежестью будней,
Запахом детства, где было уютней,

Громкими нотами ярких созвездий,
Жизнью без зависти и без возмездий,

Светом зари и танцующим телом,
Добрыми мыслями, правильным делом,

Верными книгами, чувствам к героям,
Креслом у моря под звуки прибоя,

Всем, что порою во сне, в мираже,
Всем, что так требуется нашей душе.

Зарина Адылова

 