Несмотря на то, что в республике сняли энерголимит, никаких изменений в график школьных каникул в Таджикистане не внесено. Как и много лет подряд, в эти зимние каникулы школьники будут отдыхать с 1 января по 31 января.

Министерство образования и науки Таджикистана заявили, что в этом году не обращались в правительство с предложением вернуть школьникам осенние и весенние каникулы, и таким образом, сократить зимние каникулы.

«В следующем году мы будем обсуждать этот вопрос», - отметил начальник управления дошкольного и среднего образования министерства образования и науки РТ Абдуджаббор Алиев.

Начиная с 2010-11 учебного года таджикские школьники лишены отдыха осенью и весной, но на зимних каникулах они отдыхают весь январь.

Свои шаги в Минобразования ранее мотивировали улучшением условий для проведения различных мероприятий, таких, как курсы по повышению квалификации преподавателей, а также школьных олимпиад, чтобы не отрывать ни школьников, ни учителей от учебного процесса.

11 июля отвечая на вопрос о том, вернутся ли весенние и осенние каникулы в школах, министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид на пресс-конференции в Душанбе заявил: «Каникулы школьникам не вернут! На вопрос – «Почему?», он кратко добавил: «Нам ученым видней!»