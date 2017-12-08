Бывшее здание театра имени Маяковского в Душанбе, снесенное в июне 2016 года

Русский драматический театр им. Вл. Маяковского готовится отметить свой юбилей. 80-летие со дня своего основания театр отметит на большой сцене театра им. Лохути завтра, 9 декабря.

По словам директора театра Муниры Дадаевой, труппа подготовила попурри из популярных спектаклей за последние 10 лет. "В этом представлении будут задействованы все актеры труппы, постановкой занимался наш главный режиссер – Баходур Миралибеков", - сказала Дадаева.

Кроме того, по словам директора, на праздновании юбилея зрителям покажут документальную хронику театра.

До этого года свои Дни рождения русский драматический театр им. Вл. Маяковского отмечал 7 ноября. В этот день, 80 лет тому назад, на сцене снесенного здания театра был поставлен спектакль Н. Вирты «Земля».

Основателем театра считается знаменитый советский актер Георгий Менглет. В 1937 году он с друзьями покинул Ленинградской большой драматический театр и отправился в столицу Таджикистана Сталинабад, где они основали Русский драматический театр, в 1940 году получивший имя Владимира Маяковского.

В этом году празднование юбилея театра было перенесено из-за мероприятий, посвященных Дню таджикского театра, который также отмечается 7 ноября.

Свой 70-летний юбилей труппа театра им. Вл. Маяковского отмечала в начале ноября, в старом здании, которое было снесено летом 2016-го года. Десять лет назад в дни празднования юбилея в театре были показаны лучшие спектакли, на празднование были приглашены гости из–за рубежа, среди которых деятели культуры и искусств России, а также представители Международной конфедерации театральных союзов.

Кроме того, к 70-летнему юбилею была издана книга драматурга, писателя, журналиста Абдугаффора Абдуджаббарова - «70 лет театру им. Вл. Маяковского». В ней было дано описание большого творческого пути театра со дня основания в 1937 году, и до наших дней.

Тогда же был проведен капитальный ремонт фасада и внутреннего интерьера театра на средства, которые выделило министерство культуры Таджикистана.

В этом году труппа театра справляет свой юбилей в чужом здании; реконструкция здания кинотеатра «Таджикистан», куда планируют переселить театр им. Маяковского, начнется в следующем году.

По словам Дадаевой переезд маяковцев запланирован на вторую половину 2018-го года.