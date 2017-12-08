В Турции полиция задержала десятерых граждан Таджикистана, подозреваемых в терроризме. В отношении четверых мужчин возбуждено уголовное дело, они содержатся в тюрьме города Измира, одна женщина и пятеро детей находятся в лагере для беженцев в Стамбуле, сообщает «Озоди» (таджикская служба Радио «Свобода») со ссылкой на адвоката задержанных Зиявуддина Алиоглу. По данным полиции, таджикистанцы на днях вернулись из Сирии. Имена задержанных не раскрываются в интересах следствия.

«В последние дни в Турции были арестованы и другие уроженцы республик Центральной Азии. Полиция полагает, что все они недавно вернулись из Сирии, где воевали на стороне террористической группировки "Исламское государство"», — сказал Алиоглу.

Один из задержанных граждан Таджикистана рассказал «Озоди» по телефону из тюрьмы Измира 7 декабря, что его вместе с женой и детьми арестовали в съемной квартире в Стамбуле два дня тому назад. Полицейские искали оружие и потребовали рассказать об участии в войне в Сирии, однако, по словам собеседника радиостанции, он работал в Стамбуле, не имел никакой связи с ИГ и никогда не был в Сирии.

Источник, близкий к структурам по борьбе с терроризмом в Таджикистане, сообщил, что спецслужбы знают об аресте граждан республики в Турции — задержанные значились в списке подозреваемых в терроризме, переданном в начале этого года турецким властям.

В этом списке — фамилии около двух тысяч человек. Власти Турции обязаны после ареста экстрадировать их в Таджикистан, сказал источник.

В последние два года в Турции участились задержания выходцев из Центральной Азии по подозрению в связях с ИГ. Так, в августе 2016 года власти Стамбула задержали около 140 приезжих из стран Центральной Азии, преимущественно – граждан Узбекистана. После теракта в стамбульском ночном клубе Reina, совершенном выходцем из Узбекистана Абдулкадиром Машариповым в январе этого года, турецкая полиция в северо-западной провинции Бурса арестовала 27 подозреваемых в связях с ИГ, в том числе 15 женщин таджикского, узбекского, кыргызского и уйгурского происхождения.

По данным аналитической компании Soufan Group (США), из Таджикистана в Сирию и Ирак отправились воевать около 1300 боевиков, еще почти 3000 человек были остановлены в Турции и/или высланы на родину. Авторы доклада отмечают, что судьба многих джихадистов после поражений ИГ в Мосуле и Ракке неизвестна. Не исключено, что некоторые из них перебрались в другие «горячие точки», такие как Афганистан, где в январе 2015 года был создан филиал ИГ — группировка «Хорасан». «Несомненно, к ИГ-«Хорасан» будут присоединяться дополнительных иностранные наемники из Центральной Азии и Западного Китая, поскольку это им удобнее, чем пытаться добраться до Сирии или Ирака, тем более, что халифат уходит в подполье», - отмечается в докладе Soufan Group.

По информации российских спецслужб на начало 2017 года, в Сирии на стороне ИГ воюют около 9 тысяч боевиков из стран СНГ, в том числе 4 тысячи выходцев из России. Власти Таджикистана располагают данными о 1150 гражданах республики, которые в последние годы отправились в Сирию и Ирак с целью примкнуть к ИГ. Не менее 300 из них погибли во время боевых действий.