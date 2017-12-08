Тысячи раскулаченных русских крестьян центральных районов России в 1937 году были насильно отправлены на освоение Вахшской долины, в Таджикистан. В далекую южную республику отправляли целыми семьями. Для многих это путешествие стало последним, выжить в сложнейших условиях удалось не всем.

Строительство канала на Вахше были направлены также сотни жителей Таджикистана, но к окончанию строительства очень многие из них разъехались по своим регионам, не желая оставаться здесь на постоянное место жительства. Также поступили и приехавшие специалисты, большинство из которых покинуло Вахшскую долину сразу после завершения строительства оросительной системы.

Русские крестьяне-спецпереселенцы, впервые увидевшие хлопок, на его сборке. Вахшская долина, 1937 год.

В 1937 году завершилось строительство первой очереди Вахшской ирригационной системы. И сразу же встал самый острый вопрос - отсутствие подготовленных кадров с необходимыми трудовыми навыками для её эксплуатации, освоения новых земель, создания хлопководческих хозяйств, для выращивания тонковолокнистых сортов хлопка, что освобождало Советский Союз от зависимости от иностранных поставок этого сельскохозяйственного сырья.

Русские женщины работают на очистке оросительного канала от зарослей камыша. Тяжелая и изнурительная работа, недоедание, жара были постоянными спутниками переселенцев в Таджикистане. Многие из них в те годы заболели тропической малярией и умерли. Вахшская долина, 1937 год.

Тогда же Союзным правительством было принято решение о направлении в Таджикистан русских крестьян центральных районов России, раскулаченных в 1929–1931 гг. и переселенных в специальные поселения на территории РСФСР. Так, нарком внутренних дел СССР Генрих Ягода в начале 1936 года просит И.Сталина разрешить их переселение в Таджикистан. А уже седьмого апреля 3758 семей – 9948 человек – оказались против своей воли в Сталинабаде.

Вывоз грунта из русла канала. Все работы проводятся под надзором специального уполномоченного работника органов.

Прибывших русских спецпереселенцев сразу же переправляли на юг Таджикистана, в Вахшскую долину. Здесь они оказывались в тяжёлом для них климате и чуждой для них микросреде, без знания языка местного населения, а также фактически без жилья, элементарных санитарно-бытовых условий. Переселиться в другие районы СССР они не имели права, так как находились под постоянным надзором. Весьма серьезный был контроль за трудовой деятельностью спецпереселенцев: они, словно крепостные крестьяне, не могли самостоятельно переходить из одного колхоза в другой, заниматься другими видами деятельности, а не тем, который был им предписан спецкомендатурой.

Переселенцы, занятые непосредственно на строительстве магистрального канала. И здесь все работы проводятся под надзором.

На первое время приезжие русские спецпереселенцы сооружали шалаши из камыша, а к осени стали рыть землянки на 3-4 семьи. Рыли землянки по ночам, так как дневное время было отведено работам в поле или на строительстве оросительных каналов. Многие болели малярией и другими инфекционными заболеваниями, а врачей не хватало, поэтому была высокая смертность; хоронили умерших без принятого обряда, так как леса на эти нужды просто не было. Спецконтроль за переселенцами был на каждом шагу, они должны были отмечаться в комендатуре каждую неделю. Годы выживания и тяжелого труда для русских переселенцев завершились лишь в середине 50-х годов прошлого века. И даже несмотря на все пережитое, многие из них навсегда остались в Таджикистане, продолжая трудиться на благо республики, ставшей для них вторым домом. Оглядываясь назад, мы должны помнить об этих русских людях, сделавших очень и очень многое для процветания Вахшской долины.