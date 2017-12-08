8 декабря в Душанбе состоялся очередной ежегодный обзор деятельности Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) за 2017 год.

По сложившейся традиции встреча прошла в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) РТ, координирующем деятельность UNFPA в РТ, при активном участии постоянных национальных партнеров UNFPA из числа Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли РТ, Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ, Министерства образования и науки РТ, Комитета по делам религии и упорядочению торжеств и обрядов при Правительстве РТ, Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве РТ, Национального центра репродуктивного здоровья и Государственного агентства по статистике при Президенте РТ, а также ряда неправительственных и партнерских организаций. В качестве новых партнеров были приглашены представители Министерства юстиции РТ и Министерства внутренних дел РТ.

В своих выступлениях партнеры отметили высокий уровень взаимодействия между Фондом Народонаселения ООН, совместную деятельность, направленную на продвижение к ЦУР. Как отметила Постоянный координатор ООН, представитель ПРООН и UNFPA в Таджикистане, г-жа Пратибха Мехта: «Стратегическое видение страны формируется и зависит от быстро меняющегося геополитического, глобального экономического и технологического ландшафта. Чтобы противостоять вызовам и эффективно использовать возможности для устойчивого развития и активизировать свои действия, Таджикистану необходимо сосредоточиться на инновациях и партнерстве, что является главным направлением деятельности UNFPA и национальных партнеров».

Г-жа Хайринисо Юсуфи, заместитель Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан подчеркнула в своем выступлении, что в глобальном мире нарастает понимание того, что решение проблем отдельно взятого человека, сообщества, наций и государств возможно только в результате объединения усилий и совместных действий, нацеленных на инновации и партнерство для блага личности и человечества.

Обзор был посвящен инновациям и партнерству для достижения Целей устойчивого развития. Так, в борьбу с гендерным насилием вовлечен целый ряд партнеров, включая силовые структуры, в предстоящей переписи населения 2020 года планируется применение новых технологий для проведения переписи, таких как интернет-опросы, системы глобального позиционирования (ГИС) и электронные технологии (планшеты), привлечены местные НПО и сообщества для содействия реформе записи актов гражданского состояния, был запущен проект по борьбе с раком шейки матки, направленный на сельское население, разработана и начата реализация совместного национального плана реализации услуг по планированию услуг со сметой расходов на период 2018-2021 гг., и начата разработка коммуникационной стратегии для реализации данной программы.

Данное ежегодное мероприятие проводится рамках Страновой программы Представительства Фонда ООН в области народонаселения в РТ на период с 2016-2020 гг. Подобные регулярные встречи помогают обмену информацией, улучшению координации в совместной деятельности, повышению эффективности совместных программ и являются показателем прозрачной работы организации для внесения вклада в достижение национальных стратегий и программ развития.

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (UNFPA) – международное учреждение по вопросам развития, занимающееся построением мира, в котором каждая беременность желанна, каждое рождение ребенка безопасно и потенциал каждого молодого человека раскрывается в полной мере