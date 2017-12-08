Дилмурод Шарипов - мастер-ювелир, специализирующийся на изготовлении эксклюзивных изделий из серебра. Мы сходили к нему в мастерскую.

Наш герой - Дилмурод занимается ювелирной работой с 2002 года. Он - выпускник ювелирного отделения художественного колледжа имени Мирзорахмата Олимова.

Мастер признается, что с детства любил рисовать и что-то создавать из дерева, поэтому после окончания школы решил, что будет резчиком по дереву. Но по совету дяди он перешел на ювелирное отделение.

«Дядя посоветовал стать ювелиром, потому что это ремесло, которое имеет спрос и приносит доход,- рассказывает Дилмурод, - и теперь, благодаря своему ремеслу, я не только зарабатываю на хлеб, но и воплощаю в изделиях свои фантазии. Если работа приносит не только прибыль, но и удовлетворение - это уже счастье».

В своих работах мастер пытается показать изысканность восточного ювелирного мастерства с использованием национальных орнаментов.

Объясняя, почему он отдал предпочтение серебру, а не золоту, Дилмурод рассказывает о преимуществах металла, с которым работает:

«Золото - безусловный лидер среди драгоценных металлов, но мне нравится серебро, потому что его можно украшать полудрагоценными камнями, здесь можно использовать дерево и некоторые другие материалы», - считает мастер.

О том, откуда мастер черпает вдохновение для создания каждого своего изделия, которые не повторяются дважды, он говорит, что сама природа воодушевляет и рисует в его воображении неповторимые рисунки.

«Очень люблю наблюдать за природой. Мне кажется, нет такого художника, который не изобразил бы каплю росы на траве или цветке. Капелькой может служить и жемчужина, и хрусталь. А если вглядеться в изгибы листьев, цветочных стебельков – это же настоящее живое произведение искусства. В природе не встретишь двух одинаковых листьев на дереве, хотя так кажется, вот и я не могу создать дважды одно и то же – все равно выйдет по-разному», - объясняет Дилмурод Шарипов.

Браслет работы Дилмурода

Его изделия - это «серебряное» отражение всего того, что он видит и изучает. А изучает мастер по историческим книгам формы старинных изделий, национальные орнаменты, вышитые таджикскими рукодельницами в «гулдузи».

«Если мастерицы вышивают иглой и нитью, то я «вышиваю» серебром, и все это - для прекрасных женщин, - говорит мастер Дилмурод, - Ведь основные ценители моего мастерства - это слабая половина человечества, хотя мужчины тоже нередко обращаются с просьбой создать что-нибудь оригинальное. У меня есть изделия, изготовленные в стиле абстракционизма. Знакомые говорят, что в них просматривается некий образ, перевоплощение предметов».

Как оказалось, Шарипов создает не только украшения, но и дополняет серебром изделия из дерева. Деревянные шкатулки, подносы с несколькими ячейками для сухофруктов и орешков, рамки для фотографий (их Дилмурод изготовил, находясь в трудовой миграции в Москве), украшенные серебряными композициями, настолько изящны, что просто завораживают.

Обычная деревянная рамка, в одном уголке которой мастер умело разместил серебряные листочки… это уже выглядит оригинально и креативно. Никто не останется равнодушным к такому милому подарку, тем более, если он изготовлен именно для вас, эксклюзивно.

По словам Дилмурода, обычно ему заказывают изделия иностранцы, которым нравятся украшения с таджикским национальным орнаментом и которые, по их же признанию, порядком устали от заводских штампов. Они знакомятся с его работами на выставках ремесленников, которые регулярно проходят в столице и приобретают авторские работы.

«Мне нравится, когда мое творчество оценивается по достоинству, в большей степени не в материальном плане, а именно в творческом. Я вкладываю в каждое творение частичку своего сердца, корплю неделями и месяцами над их созданием. И меня задевает до глубины души, когда спрашивают: «Сколько стоит ваша бижутерия?» – рассказывает ювелир.

По его словам, свои изделия он изготавливает только из серебра 925-й пробы. Это означает, что благородный металл содержит 92,5% серебра, что делает его более гибким, ведь «вить» тончайшую серебряную нить для самых мелких узоров и орнаментов - дело далеко не из простых. Здесь необходимо колоссальное терпение, преданность любимому делу и высокопробный металл. «Хотя сегодня выпускается масса различных станков и инструментов, все же в первую очередь у настоящего мастера должны быть умелые руки», - считает Дилмурод и вспоминает историю, которая произошла с ним на одной из ремесленнических выставок:

«Я представлял там свою продукцию, когда ко мне подошел один из сотрудников иностранного дипломатического корпуса. «Не может быть, чтобы все это было сделано таким белоручкой, как вы! От такой изящной и мелкой работы обычно руки покрываются порезами и царапинами», - сказал он, на что я ответил: «Когда я создаю свои творения, действительно, у меня руки в царапинах и порезах. Но когда я представляю их публике, мои руки должны быть такими же изящными, как и мои изделия!» - с нескрываемой гордостью рассказывает «таджикский Фаберже», как его в шутку называют друзья.

За последние годы Дилмурод Шарипов продемонстрировал свои работы на выставках и фестивалях в Узбекистане, Кувейте, Иране. В этом году работы мастера были показаны на International Folk Art Market в Санта Фе, США. Он - первый ремесленник из Таджикистана, работы которого были выбраны для этого фестиваля специальной комиссией. В общей сложности у Дилмурода Шарипова 10 различных дипломов и наград. Но самый главный, это, наверное, «Знак качества ЮНЕСКО», выданный ему в прошлом году.

«Ювелир — в душе всегда истинный художник,

Ну, а опыт в этом деле - основной помощник.

Радует людей всегда украшений масса,

Качество и внешний вид - только супер-класса», - так написали на его страничке в Фейсбуке почитатели таланта и мастерства Дилмурода Шарипова. Кто видел и знаком с его работами, знает, что так оно и есть.