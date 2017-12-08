Нападающий сборной Португалии и испанского «Реала» Криштиану Роналду стал обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам года «Золотой мяч», вручаемой журналом «Франс футбол».

Награду лучшему футболисту мира вручали в Париже, где полтора года назад Криштиану выиграл Евро вместе со сборной Португалии. 7 декабря в обед Роналду с семьей прибыл в Париж на личном самолете, сообщает sports.ru.

Церемония состоялась вечером на сверкающей Эйфелевой башне, которая за последние 20 лет повидала много спорта.

«Получить «Золотой мяч» на Эйфелевой башне – это невероятно. Я немного замерз, но это замечательный опыт», - сказал в своем выступлении Роналду.

В Париже в это время было плюс 10. Церемонию вел известный в прошлом футболист Давид Жинола. Роналду поздравили президент «Реала» Флорентино Перес и легенды клуба.

Среди них был и Кака – последний обладатель награды до эпохи Роналду и Месси. Уже 10 лет «Золотой мяч достается либо Кришу, либо Лео. Аргентинец долго держал отрыв (4:1 и 5:3), но теперь у них ничья.

Второе место в голосовании занял нападающий испанской «Барселоны» аргентинец Лионель Месси, третье - форвард французского ПСЖ бразилец Неймар, четвертое - вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, пятое - полузащитник испанского «Реала» хорват Лука Модрич.

Всего на звание лучшего футболиста мира по итогам 2017 года претендовали 30 игроков. Роналду в сезоне-2016/17 в составе «Реала» стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубков Испании и УЕФА. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах. Ранее он был признан футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и лучшим футболистом Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Роналду стал обладателем «Золотого мяча» в пятый раз (после побед в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах) и сравнялся по данному показателю с нападающим сборной Аргентины и испанской «Барселоны» 30-летним Лионелем Месси (2009, 2010, 2011, 2012 и 2015).

«Франс футбол» вручает «Золотой мяч» с 1956 года, в 2010-м решив объединить свое голосование с выбором ФИФА. Шесть лет подряд лауреаты получали «Золотой мяч ФИФА», однако в 2016 году международная федерация вновь решила учредить самостоятельный приз.