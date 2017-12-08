Какой праздник без Деда Мороза и Снегурочки? «АП» решила узнать, сколько в столице будет стоить приглашение дедушки с внучкой на новогоднее торжество, а также озвучим несколько советов, как не нарваться на мошенников и не напугать детей.

Первое правило гласит: чем раньше сделаете заказ, тем больше шансов, что вы не останетесь без сказочных персонажей на праздник. Велика вероятность, что если вы дотяните до середины декабря, то наряжаться в наряд Деда Мороза придется самим.

Также нужно учитывать, что во многих компаниях при заказе Деда Мороза и его внучки существует несколько тарифов. Так, выезд персонажей на праздник до 28 декабря стоит на порядок дешевле, чем в канун Нового года. А за вечерний выезд 31 декабря оплата взымается по двойному тарифу.

Так, в среднем, вызов одного героя на праздник обойдется жителям столицы от 250 сомони до 500 сомони за час. Если же вы заказываете не только Деда Мороза и Снегурочку, а целое сказочное представление (от 4 персонажей) то прейскурант варьируется от 1500 сомони за час в зависимости от сложности постановки. Обратите внимание, что указанные цены действуют только для частных лиц.

ВАЖНО: Выбирая фирму, требуйте официально оформить ваш заказ. У вас на руках должен остаться договор, в котором указаны обязанности фирмы, план мероприятия и приложен кассовый чек. В случае, если поздравление или шоу пройдет не так, как договаривались с организатором, вы сможете вернуть свои деньги.

Итак, знакомьтесь со списком юридических и физических лиц, занимающихся новогодними представлениями, и выбирайте.

Детский развлекательный клуб «Nanaris»

Тел.: +992 908 89 77 15

+992 935 55 25 28

Ивент-агенство «Обале»

Тел.: +992 907 47 01 01

Зухра Алиева (частное лицо)

Тел.: +992 919 24 40 32

Алена Табарова (частное лицо)

Тел.: +992 900 90 23 73

Если Вы не успели заказать Деда Мороза – не расстраивайтесь. Купить или взять в аренду наряды главных новогодних персонажей можно у частника Парвины Ахлидиновой. Приобретение костюма Деда Мороза и Снегурочки обойдется в 700 сомони на каждый, аренда – 400 сомони.

Тел.: 918 31 06 58

Доверяй, но проверяй

Эксперты советуют заказывать новогоднее шоу через проверенные компании, которые дорожат репутацией, и тщательно изучить договор с фирмой. Стоит отметить, что если Дед Мороз со Снегурочкой пришли на праздник в нетрезвом состоянии, клиент вправе потребовать от фирмы компенсацию за моральный вред и некачественное выполнение заказа. Рекомендуется также заранее обговаривать с фирмой детали костюмов новогодних артистов, чтобы не получилось, что Дед Мороз пришел в расшитой шубе и шапке, а на ногах черные кожаные ботинки, а у Снегурочки под шубкой джинсы и туфли на платформе.

Кроме всего прочего, ребенка-дошкольника надо подготовить к приходу Деда Мороза и Снегурочки, чтобы тот не испугался актеров в образе Деда Мороза и Снегурочки. Некоторые детские психологи считают, что детей до трех лет нежелательно знакомить с этими персонажами, потому что ребенок в таком возрасте еще не способен понять эту "сказочную ситуацию".

Намного лучше приглашать Деда Мороза и Снегурочку домой, в знакомую детям обстановку. Страх перед незнакомым человеком в странной одежде и с длинной бородой может возникнуть у детей разных возрастов: и в два года, и в шесть лет. Перед приходом в дом сказочных персонажей покажите ребенку мультфильм про Деда Мороза, почитайте книги о новогоднем празднике, посмотрите картинки, объясните ребенку, что дедушка добрый, любит детей и приносит подарки в мешке. Нужно сделать так, чтобы ребенок ждал прихода Деда Мороза и был позитивно настроен.

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